Başbakan Binali Yıldırım'ın açıkladığı kabine değişikliğinin ardından Çankaya Köşkü'ndeki Başbakan Yardımcılığı makamında devir teslim töreni gerçekleştirildi.



Burada konuşan Başbakan Yardımcısı Işık, AK Parti'nin iktidara geldiği günden bu güne kadar Türkiye'de her alanda çok büyük değişimlere imza atan bir hareket olduğunu belirterek, kendilerinin de 15 yıldır Türkiye'ye gece gündüz hizmet eden bir davanın, bir kadronun mensupları olduklarını söyledi.

Türkiye'nin bu büyük değişim ve dönüşüm süreci içerisinde olduğunu ifade eden Işık, 17-25 Aralık sürecinin hemen arkasından Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak bu kadroda yer almanın kendisi için büyük bir onur ve bahtiyarlık olduğunu kaydetti.



Işık, 7 Haziran ve 1 Kasım seçimleri gibi pek çok zor süreci de Bakanlar Kurulu üyesi ve AK Parti kadrolarının bir mensubu olarak yaşadığını, Başbakan Binali Yıldırım'ın Başbakanlık görevini devralmasından sonra da Milli Savunma Bakanı olarak görev aldığını anımsatarak şöyle konuştu:



"14 ay, bu onurlu görevi yürütmeye çalıştık. Dün açıklanan kabinede de bu güne kadar başarıyla hizmet eden Başbakan Yardımcımızdan bayrağı devralıyoruz. Kendisi, siyasette bizim her zaman örnek aldığımız, takdir ettiğimiz, duruşuyla, meselelere hakimiyetiyle, birikimiyle, engin tecrübesiyle ama en önemlisi dava adamlığı ile her zaman örnek aldığımız, sevdiğimiz bir büyüğümüz. Benim için bugün bu görevi Sayın Numan Kurtulmuş'tan devralmak ayrı bir bahtiyarlık. Bu güne kadar olduğu gibi bu aldığımızı görevi de bundan sonra en iyi şekilde yapmanın gayreti içerisinde olacağız. Bu açıdan bu görevlerin bize verilmesinde, bu görevleri bize tevdi eden başta Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Başbakanımıza şükranlarımızı sunuyoruz."



Başbakan Yardımcısı Işık, bu görevlerin, millete, bu ülkeye hizmet görevleri olduğunu dile getirdi.



Kültür ve Turizm Bakanı olarak atanan Kurtulmuş'a da yeni görevinde başarılar dileyen Işık, "Sayın Başbakan Yardımcımızdan bu görevi devralmak benim için hem bir onur hem de büyük bir sorumluluk. Çıtayı aşağıya düşürmemek birinci önceliğimiz. Mümkün olduğunca daha da yukarıya çıkarmak birinci önceliğimiz olacak. Kendisinin bilgisinden, birikiminden, tecrübesinden her zaman istifade edeceğiz." diye konuştu.



"Bu tür görev değişimleri, siyasetin doğası gereğidir"



Kültür ve Turizm Bakanı görevine atanan Kurtulmuş ise 65. Hükümet'in içerisindeki revizyon görevlerinde değişiklik olduğunu anımsatarak, "Benin uhdemdeki Başbakan Yardımcılığı görevini çok değerli kardeşim, dava arkadaşım Fikri Işık beye bugün devrediyor olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Çalışkanlığı, müktesebatı, siyasetteki tecrübesi ve daha önce görev yaptığı bakanlıklardaki tecrübesiyle bu görevi fevkalade güzel bir şekilde dolduracak, çok başarılı olacaktır." dedi.



Fikri Işık'a görevinde başarılar dileyen Kurtulmuş, şöyle konuştu:



"Siyasetteki bu tür görev değişimleri, siyasetin doğası gereğidir. Mühim olan aynı istikamette, aynı fikriyat çerçevesinde Türkiye’nin ortak hedeflerinde güçlü bir şekilde bu yolu yürüyebilmektir. İnşallah hükümetimiz bundan sonraki süreçte çok daha güçlü, kararlı bir şekilde önce önündeki 2019 hedeflerini gerçekleştirmeye çalışacak ve arkasından da bir adım sonrası olan 2023 hedeflerini gerçekleştirmek için gece gündüz çalışmaya devam edecektir."



Kurtulmuş, gazetecilerin sorularını da cevapladı. Bir gazetecinin ABD'de yayınlanan 2016 ülkeler terörizm raporunda FETÖ’nün ilk kez yer aldığını hatırlatarak, "15 Temmuz darbe girişiminin sorumlusu Gülen hareketidir deniyor ama terörist ifadesine yer verilmiyor. Bunu nasıl yorumluyorsunuz?" sorusu üzerine Kurtulmuş, ABD'nin hem FETÖ hem PYD/PKK konusunda eninde sonunda Türkiye’nin söylediği noktaya geleceğini ifade etti.

Kurtulmuş, şunları kaydetti:



"Çok açıktır. Dünyanın neresinde böylesine bir terör örgütü devletin silahlarını, imkanlarını kullanarak bir darbe teşebbüsünde bulunsa o örgütün bütünü tam manasıyla bir terör örgütü olarak ilan edilir. Terör örgütü olarak ilan etmemeleri eksikliktir. Ancak Türkiye'deki darbe teşebbüslerine dikkat çekmeleri ve bunun arkasında FETÖ'nün olduğuna ilişkin görüşleri ilk sefer ABD Dışişleri Bakanlığının bir metninde geçirilmiş olması, Türkiye’nin söyledikleri tezler konusunda haklılıklarını bir kere daha ortaya koyuyor."



Türkiye'nin, görüşlerini anlatmaya devam edeceğine vurgu yapan ve bir süre önce FETÖ ele başının ABD'deki bir gazeteye verdiği demeci hatırlatan Kurtulmuş, şunları kaydetti:



"Yani bir terör örgütü, bu terör örgütünün başı olduğundan hiç şüphe olmayan kişi, ABD'de uzun yıllardır ikamet ediyor. Büyük bir kampüsün içerisinde tabiri caizse orada el bebek gül bebek beslenip büyütülüyor. Bunun dostluk, müttefiklik ilişkisiyle bağdaşmadığı ortadadır. Kaldı ki en son verdiği mülakatlardaki tavrı, tarzı, giyimi, kuşamı, vücut dili ve ayakta durduğu mekandaki duvarda yer alan sözlerle hem kendi bağlılarına vermiş olduğu mesaj hem de Türkiye Cumhuriyeti devletine tehdit içeren sözleri ortada. Bizim Amerikalılardan istediğimiz, sadece kuru raporlarla bu örgütle ilgili birtakım sözleri dile getirmek değil, bu terör örgütü lideri, eli kanlı caninin Türkiye'ye iadesinin mutlaka sağlanması.



Eğer, 'Bu bir süreç alacak', 'Bir hukuki süreçtir, devam edecek.' 'Vakit alır' diyorlarsa, bu süre içerisinde bu adamın Türkiye'ye zarar vermemesi ve networkünü uluslararası alanda kullanmasının önüne geçilmesi için bunun mutlaka ev hapsine alınması, gözetim altına alınması, faaliyetlerinin kısıtlandırılması zorunludur. Darbeyle ilişkili görüyorlarsa bunu da artık yapmak mecburiyetindeler."



"Rapor eksik ama olumlu"



Kurtulmuş, Türkiye'nin, haklı olduğu tezleri her iki konuda da anlatmaya devam edeceğine işaret ederek, raporun eksik ancak memnuniyet verici olduğunu söyledi. Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Ümit ediyoruz ki dostlarımız, müttefiklerimiz eninde sonunda bu meseleyi anlayacaklardır. Çünkü böylesine bir örgüt, sadece Türkiye'ye zarar vermez, korkarız ki dünyadaki bütün imkanlarıyla, ilişkili oldukları çevreler ve kendi networkleri ile de birçok ülkeye zarar verebilecek kabiliyetleri var. Bunun önüne geçilmesi gerekiyor. Ben bu raporu, eksik, tamamlanması gereken ama olumlu bir rapor olarak telakki ediyorum."



Konuşmaların ardından Numan Kurtulmuş, Başbakan Yardımcısı Işık'a çiçek ve Osmanlıca “Hiç” yazan bir tablo takdim etti.