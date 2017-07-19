Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, uyuşturucu ile mücadelenin milli bir görev olduğunu belirterek, "Zehir tacirlerine göz açtırmayacağız, göz açtırmıyoruz. Zor bir mücadele ama Türkiye için vatani bir görevdir, milli bir seferberlik meselesidir." dedi.

'un başkanlığında, Başbakanlık Merkez Bina'da "" toplantısı düzenlendi.Toplantıya, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sağlık Bakanı Recep Akdağ ile ilgili kurumların bürokratları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.Uyuşturucu ile Mücadele Yüksek Kurulu Başkanı da olan Kurtulmuş, programın açılışında yaptığı konuşmada, uyuşturucuyla mücadelenin sadece bir tek ülkenin, çevrenin ve bir tek bölgenin meselesi olarak görülemeyeceğini, bütün dünyanın ortak sorumluluğu altında olan fevkalade önemli bir insani sorun olduğunu bildirdi.Türkiye'nin yıllardır, uyuşturucu trafiğinin neredeyse merkezinde olan ülkelerinden birisi olarak, son derece ağır bir şekilde bu baskının altında olduğunu dile getiren Kurtulmuş, bu konuda ciddi bir mücadeleyi uzun yıllardır sürdürdüklerini aktardı.Uyuşturucuyla mücadelenin çok taraflı, çok ortaklı, çok paydaşlı bir mücadele olduğuna vurgu yapan Kurtulmuş, herkesin üzerine düşeni bu anlamda yapmasını istedi. Kurtulmuş, bu konunun, toplumun her kesimini yakınen ilgilendirdiğini dile getdi.Kurtulmuş, şu değerlendirmelerde bulundu:"Türkiye'de uyuşturucuya bir şekilde bulaşmış olanların rakamları, hiç şüphesiz batı ülkeleriyle kıyaslandığında oldukça iyi görünüyor. Ama bu bizi aldatmasın. Son yapılan araştırmalar, özellikle genç neslin uyuşturucuya bulaşma, uyuşturucu ile tanışma noktasında artık önemli bir noktaya geldiğini, neredeyse yüzde 10 seviyesine yaklaşmakta olduğunu rakamlar gösteriyor ki bu da bizim için büyük bir tehlike sinyali demektir. Ayrıca uyuşturucunun ülkemiz için en önemli noktalarından birisi de narkoterör dediğimiz meseledir.PKK'nın yaklaşık 1,5 milyar dolarlık bir uyuşturucu ticaretini yönettiğini düşünürseniz, bunun hem gençlerimizin bu alışkanlığın pençesine düşmesi hem de aynı zamanda bu insanlık suçu alışkanlık vasıtasıyla Türkiye düşmanı bir terör örgütünün ciddi bir maddi kaynağa sahip olması, ülkemiz için ayrı bir felakettir. Dolayısıyla bu konuda özellikle son zamanlarda İçişleri Bakanlığımızın bütün emniyet güçleriyle birlikte yürüttüğü doğudaki uyuşturucuyu yok etme, kenevir alanlarını sökme operasyonları da takdirle karşılanmaktadır."Numan Kurtulmuş, uyuşturucuyla mücadelenin alt yapısının sağlanması, uyuşturucunun satışı, imali ve bu sürecin yönetilmesiyle ilgili cezaların artırılması konusunda Adalet Bakanlığının önemli çalışmalar yaptığını, cezaların yüzde 50 oranında, bazı suçlarda da neredeyse iki katı oranında artırıldığını anımsattı.Kurtulmuş, 11 Aralık 2014'te oluşturulan narkotimlerin 11 ilde faaliyete başladığını, bugün itibarıyla 50 ilde faaliyet gösterdiğini dile getirerek, yıkılmaya yüz tutmuş binaların yıkılmasının da uyuşturucuyla mücadelede önemli bir alan olduğunu bildirdi.Türkiye'de uyuşturucuyla mücadele konusunda yürütülen çalışamların Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından örnek çalışmalar olarak kabul edildiğini vurgulayan Kurtulmuş, "Türkiye'deki faaliyetler, DSÖ tarafından uyuşturucuyla mücadelede sonuç alan çalışmalar olarak ifade edilmiştir. Ancak bizim için tehdit ortada durduğu için bu çalışmaları daha da ileriye götürmek mecburiyetindeyiz." dedi.Kurtulmuş, uyuşturucuyla mücadelenin bir kamu görevi, burada bulunanların üzerinde de bir yük ve boynunun borcu oldugunu bildirdi.Uyuşturucuyla mücadelenin aynı zamanda bir millet görevi ve milli bir görev olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, şöyle devam etti:"Bunu milli bir seferberlik ruhu içerisinde, toplumun bütün kesimleri olarak yerine getirmek mecburiyetindeyiz. Bu konuda iş dünyasının, sivil toplum kuruluşlarının ve özellikle medyanın uyuşturucuyla mücadelede farkındalığı artıracak çalışmalara hız vermesini temenni ediyoruz. Herkesin elini taşın altına koymasını istiyoruz. Yarın daha vahim sonuçlarla karşılaşmamak için Türkiye'nin bu beladan kurtulmasını temin etmek için fevkalade güçlü bir şekilde çalışmak mecburiyetindeyiz. Sorumluluk hepimizindir. Manevi sorumluluk 80 milyonun tamamının üzerindedir."Kurtulmuş, bir gazetecinin sentetik uyuşturucularla ilgili sorusuna şu yanıtı verdi:"Sentetik uyuşturucularla ilgili Bakanlar Kurulumuz ilgili katalog tasniflerinde bulunuyor. Sentetik uyuşturucular, sürekli mutasyona uğruyor, sürekli değişiyor, farklılaşıyor. Siz bir maddeyi yasaklarken başka bir maddeyi icat ediyorlar. Dolayısıyla burada Bakanlar Kurulu daha etkin mücadele edebilmek için katalog haline bunları getiriyor, tasnif ediyor ve bunların Türkiye'ye sokulması, üretilmesi konusunda İçişleri Bakanlığı tarafından yaygın bir mücadele gerçekleştiriliyor. Bu tabii çok daha tehlikeli, tabii uyuşturucu ile kıyaslandığında çok daha tehlikeli. Bir kere içenin kurtulma ihtimali yok. Çok daha yaygın mücadele ediyoruz, bu mücadelede inşallah başarı sağlayacağız. Uyuşturucularda doğudan batıya giden bir yol var. Sentetik uyuşturucularda batıdan doğuya giden bir yol var. Sentetik uyuşturucular daha çok batıdan Türkiye'ye giriyor. Bu çerçevede çok etkin bir şekilde mücadeleyi sürdürüyoruz. Bu zehir tacirlerine göz açtırmayacağız, göz açtırmıyoruz. Zor bir mücadele ama Türkiye için vatani bir görevdir, milli bir seferberlik meselesidir."