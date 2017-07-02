Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, 15 Temmuz akşamı yeniden demokrasi meydanlarını dolduracaklarını anlatırken, "Yeniden o akşam birlik ve beraberlik içerisinde Türkiye'nin geleceği için tek kalp, tek yürek olarak yolumuza devam edeceğiz. 15 Temmuz'da vatan hainlerini tekrar hatırlayacağız. Kinimizi öfkemizi unutmayacağız, unutturmayacağız" dedi.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, 15 Temmuz akşamı yeniden demokrasi meydanlarını dolduracaklarını anlatırken, "Yeniden o akşam birlik ve beraberlik içerisinde Türkiye'nin geleceği için tek kalp, tek yürek olarak yolumuza devam edeceğiz. 15 Temmuz'da vatan hainlerini tekrar hatırlayacağız. Kinimizi öfkemizi unutmayacağız, unutturmayacağız" dedi.



Lapseki Belediyesi'nce bu yıl 32'nci kez düzenlenen Kiraz Festivali kapsamında Kordonboyu'nda düzenlenen etkinliğe Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un yanı sıra Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AKP Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AKP'li Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, AKP'li ilçe belediye başkanları, daire müdürleri ve çok sayıda kişi katıldı. Etkinlik, festivalde dereceye giren ilk 3 yarışmacıya protokol üyeleri tarafından ödüllerinin dağıtılmasıyla başladı. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, 15 Temmuz'un yıldönümüne kısa süre kaldığını söyledi.



15 Temmuz akşamı yeniden demokrasi meydanlarını dolduracaklarını belirten Numan Kurtulmuş, şöyle konuştu:



"Yeniden o akşam birlik ve beraberlik içerisinde Türkiye'nin geleceği için tek kalp, tek yürek olarak yolumuza devam edeceğiz. 15 Temmuz'da vatan hainlerini tekrar hatırlayacağız. Kinimizi öfkemizi unutmayacağız, unutturmayacağız. Aynı şekilde şehitlerimizi, gazilerimizi onlara duyduğumuz minneti şükranı asla unutmayacağız, unutturmayacağız. Ama bir şeyi daha unutmayacağız. Tam da Çanakkale'de konuşuyoruz. Tam bir asır evvel şu karşıki dağların ardından Saroz Körfezi'nden Çanakkale Boğazı'ndan ilerleyerek İstanbul'u almak isteyen o emperyalistlerin niyeti neyse 15 Temmuz akşamı da İstanbul'daki şehitler köprüsünün üstünü kapatan insanların üstüne helikopterden uçaklardan bomba atan kurşun yağdıran, onları destekleyen tanklarla insanların arabalarının üzerinden geçen o eşkıyaların, o çetelerin onların arkasındaki güçlerin de niyeti aynı niyettir. Hiç farkları yoktur. O zaman birinci dünya savaşından sonra Anadolu topraklarının aziz insanlarına bu aziz millete diz çöktürmek ve bu aziz milleti köleleştirmek istediler. Çok şükür direndik. Kurtuluş Savaşı verdik. Bütün şehitlerimiz ve gazilerimiz bu toprakları kurtardı. İzzetle, onurla bugüne kadar yaşadık. 15 Temmuz 2016'da yine hain bir çete, aynı uluslararası emperyalist niyetlerin bir parçası olarak bu millete yeniden diz çöktürmek istediler. İç savaş çıkarmak istediler. Türkiye'nin işgali olan bu projeyi hayata geçirmek istediler. Allah sizlerden razı olsun. Şehitlerimizin makamı ali olsun. Gazilerimizden ve milyonlarca kardeşimizden Allah razı olsun. Direndiniz ayağa kalktınız. Aynı Çanakkale'deki ecdadınız gibi Kurtuluş Savaşı'ndaki ecdadınız gibi emperyalistlerin uşaklarına, onların kuklalarına ve arkasındaki güçlere müsade etmediniz. Bu millet büyük bir millet. Bir asır sonra aynı sınavı aynı başarıyla geçti. Şimdi yolumuza devam ediyoruz."



Kurtulmuş, karşılarına başka şeyler çıkarılmaya çalışıldığını Türkiye'nin güney sınırlarında yıllardan bu yana besleyip- büyüttükleri PKK'yı başka bir ad altında yeniden ayağa kaldırmaya çalıştıklarını anlattı.



Kurtulmuş, şöyle devam etti:



"Adı da PYD, YPG, vs diyorlar. Ellerine dünyanın en iyi silahlarını veriyorlar. Amaçları bu millete diz çöktürmek için emperyalistlerin uşağı olan bu terör örgütlerini yeniden kullanmaktır. Buna müsaade edecek miyiz? Hayır etmeyeceğiz. Ne DAEŞ, ne PKK asla müsaade etmeyeceğiz. Hangi silahları verirlerse versinler, Türkiye olarak milletin desteğiyle birlikte terör örgütlerinin hepsine Allah'ın izniyle, milletin desteğiyle bertaraf edeceğiz. Biz değil, terör örgütleri ve onları destekleyenler diz çökecekler. Ancak bunun bir şartı var; birliğimizi, dirliğimizi, beraberliğimizi milli menfaatlerimizi, milli onurumuzu Türkiye'nin değerlerini maneviyatımızı asla unutmayacağız. Biz biriz, beraberiz, hep beraber hepimiz Türkiye'yiz. Bu amaçla Türkiye'deki bu dirliği, birliği bozmak isteyenlere de cevabımızı inşallah 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece Türkiye'nin her yerinde göstereceğiz. Çanakkale'de de göstereceğiz, Lapseki'de de göstereceğiz. Allah Türkiye'nin önünü kesmek isteyenlere fırsat vermesin. Kalplerimizi, kollarımızı birbirimizden ayırmasın. Adımlarımız istikametimiz, inancımız ve yüreğimiz sağlam olsun?"



Konuşmaların ardından Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş beraberindeki protokol üyeleri sahnede hazırlanan platformdaki butona basarak, Lapseki Belediyesi İçme Suyu Arıtma tesisinin açılışı gerçekleştirildi. Lapseki Kiraz Festivali Mustafa Ceceli'nin konseri ile sona erdi.