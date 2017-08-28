Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Hüseyin Özgürgün ve Meclis Başkanı Sibel Siber ile görüştü. Kıbrıs işleri Koordinasyonu görevine getirildikten sonra ilk kez Lefkoşa’ya giden Akdağ, Türkiye’nin KKTC’nin her zaman arkasında olacağını vurguladı. Akdağ, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın mezarlarını da ziyaret etti.

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Kıbrıs’tan Rumlara mesaj gönderdi, Türk tarafının çözüm istediğini vurguladı.Kıbrıs İşleri Koordinasyondan sorumlu Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ göreve getirilmesinin ardından ilk kez Lefkoşa’ya gitti.Akdağ, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Hüseyin Özgürgün ve Meclis Başkanı Sibel Siber ile görüştü. Görüşmelerde Rum yönetimine de mesajlar verildi.Akdağ, Lefkoşa ziyaretinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın da mezarını ziyaret etti. Akdağ anıt defterine Denktaş’ın mücadelesini devam ettireceklerini yazdı."Kıbrıs Türkünün varlığını ve hürriyetini yok etme çabasında olan tüm hain girişimlere rağmen gösterdiğiniz liderlik vasfıyla halkınızın gönlünde "Toplum Lideri" sıfatıyla edindiğiniz yer her daim yaşayacaktır. Pek çok devlet adamına örnek olabilecek mücadeleci ve inançlı kişiliğinizle açtığınız yoldan ayrılmayan Kıbrıs Türkü hak sahibi olduğu bu topraklarda onurlu varoluş mücadelesine devam etmektedir. Manevi huzurunuzda garantör ülke Türkiye Cumhuriyetinin uluslararası anlaşmalardan doğan hak ve yükümlülükleriyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında olmaya devam edeceğimizi özellikle ifade etmek isterim.")))Görüşmede Kıbrıslı liderler de Rumlara mesaj verdi. Cumhurbaşkanı Akıncı, görüşmelere değindi.Başbakan Özgürgün de Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kıbrıs’taki varlığının önemine dikkat çekti.