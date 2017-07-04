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Başbakan yardımcısından 'ByLock kullanan bakan ya da vekil var mı' sorusuna yanıt

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, katıldığı bir televizyon kanalında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Canikli, "Bugün itibariyle ByLock kullandığı tespit edilen hiçbir milletvekili ya da bakan yok" dedi.

Başbakan yardımcısından 'ByLock kullanan bakan ya da vekil var mı' sorusuna yanıt

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, katıldığı bir televizyon kanalında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Canikli, "Bugün itibariyle ByLock kullandığı tespit edilen hiçbir milletvekili ya da bakan yok" dedi.

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli katıldığı CNN Türk yayında önemli açıklamlar yaptı.

CHP'nin adalet yürüyüşünü sert dill eleştiren canikli, "Kılıçdaroğlu'nun politikalarının terör örgütüne yakınlığı var. Marjinal grupların sokağa ineceği belli" dedi.

BYLOCK KULLANAN VEKİL YOK 

"FETÖ terör örgütü bütün çabalarımıza rağmen daha bitiredik" diyen Canakli'nin açıklamalarının satır başları şöyle: " kamu kurumlarında belirlenen FETÖ'cülerin tamamı ihraç edildi. Ama örgütün kendini gizleme yeteneği inanılmaz. Mevcut milletvekilleri ve bakanlar arasında bugün itibariyle Bylock kulandığı tespit edilen kimse yok.  Eskilerde var, teşkilatlarda var gereği yapılıyor. 300'den fazla kişi AK Parti'den FETö bağlantısı nedeniyle ihraç edildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #bylock #AKP #nurettin canikli
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