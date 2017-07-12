15 Temmuz anma etkinliğinde konuşan Başbakan Binali Yıldırım, etkinliklerin 81 ilde 16 Temmuz sabahına kadar süreceğini dile getirdi. Yıldırım, "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup da darbe yaşamayan kimse yok. FETÖ'cü hainler 1 dolara inançlarını, milletini, vatanı, ruhlarını, üniformalarını sattılar " dedi. Başbakan Yıldırım, OHAL İnceleme Komisyonu'nun 17 Temmuz'dan itibaren çalışmaya başlayacağını da açıkladı.

Başbakan Yıldırım, 15 Temmuz darbe girişininin yıldönümü nedeniyle düzenlenen etkinliğe katıldı Başbakan Yıldırım, "OHAL dolayısıyla memuriyetten çıkarılanlarla ilgili yaptığımız yeni bir düzenlemeyle itiraz yolunu açtık. Yani normal şartlarda OHAL'le memuriyetine son verilenler, yargıya gidemiyorlar ancak yaptığımız yeni bir düzenlemeyle, 685 sayılı KHK ile Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu kurduk. Şimdi bu komisyon, 17 Temmuz itibarıyla çalışmalarına başlıyor. Hazırlıkları bitti, dosya kabul etmeye başlayacak ve bu dosyaları inceleyip karara bağlayacak" dedi.



Yıldırım özetle şöyle konuştu:



"Bu ülkede darbe girşimi görmemiş insan yok. Başbakan Binali Yıldırım, "Umud ediyorum ki 15 Temmuz 2016'dan sonra dünyaya gelen yavrularımız böyle acılar yaşamasın. Bunların arsızca pişkince masum rolü oynamasında kimse etkilenmesin şehit yakınları ve gazilerimizin gönlü ferah olsun. Hainler hak ettikleri cezayı hukuk içinde alacaklar.



BİR DOLARA BAYRAKLARINI SATTILAR



Bir dolara üniformalarına, inançlarını, bayraklarını sattılar. O gece Anadolu'nun her köşesinde meydanlara inen yalnız millet olma şuurunu ortaya koymadı. O milyonlar ülkesiyle kurduğu aidiyetin boyutunu cümle aleme gösterdi. Art arda bombalar yağarken, alçak uçuşlarla, sonic patlamalarla şehirdeki binaların camları aşağı inerken milletin korkacağını hesap ettiler ama çok yanıldılar. Birbirlerini o güne kadar tanımamış insanlar ölümüne kardeş oldu. O gece milletimiz Türk milletinin gücünü tüm dünyaya bir kez daha gösterdiği gündür.



İHANETLERİNİN BEDELİNİ ÖDEYECEKLER



Şunu dünya alem bilsin, ihanetlerinin bedelini ödemeyen tek bir FETÖ’cü kalmayana kadar bu mücadele devam edecek. Hiçbir devlet kendisine sadakat göstermeyenlerle çalışmaz. Bu genel kural. Almanya birleştiğinde 500 bin devlet çalışanı kapının önüne koydu. Kendi içinde hainler olduğunu bile bile nasıl ülkeyi yöneteceksiniz?



Milyonlar, darbenin en yoğun hissedildiği Ankara’da, İstanbul’da değil, 81 ilde sokaklardaydı, tankların üzerindeydi. Birbirlerini o güne kadar görmemiş insanlar ölümüne kardeş oldu. O gece bütün dünyaya Türk milletinin gücünün gösterildiği gün. Düşmanların bir kez daha korkudan titretildiği gün.



ERDOĞAN VE ERBAKAN DIŞINDAKİLER ÖRGÜKLE İYİ GEÇİNDİLER



FETÖ’nün siyasi ayağı hakkında sorular soruluyor. Ana muhalefetten sözler duyuyoruz. 1966’dan beri Türk siyasi hayatına bakın. Bu örgütle mücadele eden 2 dönem vardır biri sayın Erbakan’dır diğeri de Ak Parti iktidarı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır. Bunun dışındaki siyasi liderler örgütle hep iyi geçinmişlerdir. Tarihi olaylara dönün bir bakın bunu göreceksiniz. Kuşkusuz Fetö ile mücadelede atılacak daha adımlar var. Mücadele kararlılıkla devam edecek. Milletimden isteğim şu: bu mücadelede inancınızı kaybetmeyin bize destek vermeye devam edin.



NEREDEYSE DARBEYİ UZAYLILAR YAPTI DİYECEKLER VAR



Yenikapı ruhunu taşıyamayanlar oldu belki ama bu milletin kapısı milli beraberlik isteyenlere her zaman açık olacak. Şehitlerimizin ruhunu incitmeye kimsenin hakkı yok. Bu darbe hazırlığı 3-5 yıllık bir hazırlık değil. Tam 50 yıl boyunca bu hain örgütün devleti ele geçirme hazırlığı olduğunu şimdi daha iyi anlıyoruz. FETÖ elebaşının 1966’da İzmir’de vaizliği atandığından bu yana yaşananların çok iyi bilinmesi gerekiyor. Bu örgütün ardındakiler Türkiye ve demokrasi düşmanıdır. Bunların maskesi 15 Temmuz’dan evvel 17-25 Aralık’ta düşmüştür. Devletin içine sızmış bir örgütle karşı karşıya kaldığımızı başta cumhurbaşkanımız olmak üzere o tarihte büyük bir mücadeleyi başlatmıştık. Tanklı toplu darbe girişimini de neredeyse bugün uzaylıların yaptığını söylemeye çalışanlar var. Yaşadıklarımız büyük bir travmaydı. Bugün hala uçak sesi duyan çocuklarımız irkiliyor helikopter sesi duyan vatandaş sağına soluna bakıyor ne oluyor diye:Birlik ve beraberliğimiz yaralarımızın en güzel ilacıdır. Birbirimizi daha çok seveceğiz daha çok güveneceğiz. Başka ülkemiz başka devletimiz yok bu topraklarda barış içinde kardeşlikle sonsuza kadar yaşayacağız."