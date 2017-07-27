Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde, Türkiye'de yatırımı bulunan Alman firmaların yöneticileriyle bir araya geldi.

Başbakanlık Ofisi, Başbakan Binali Yıldırım ile yapılan görüşmede 19 Alman şirketin yer aldığını bildirdi. Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye'nin bazı Alman firmalarını kara listeye aldığı yönündeki iddiaların ardından Türkiye'de faaliyet gösteren 19 Alman firmanın temsilcileriyle Çankaya Köşkü'nde bir araya geldi.



İŞTE O ŞİRKETLER



Görüşmeye katılan şirketler: Bosch Tic., Bosch Otomotiv, Siemens, Mercedes, Allianz Sigorta, Metro Grup, Türkoğlu Law, Thyssen Krupp, Frankfurt Messe, Statkraft Elektrik, Krone Ticaret, Metro Market, Basf, Eczacıbaşı İlaç, PWC, Media Markt, Şahinler Holding, Yapıkredi-Unicredit, EBRD



Görüşmeye ayrıca Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve AB Bakanı Ömer Çelik de hazır bulundu.



Başbakanlık kaynakları, katılımcıların Türkiye'deki toplam ihracatlarının yaklaşık 10 milyar dolar olduğunu, toplam yatırımların ise yaklaşık 20 milyar euro'ya ulaştığını bildirdi.



"BİZ SİZİ ALMAN ŞİRKETİ OLARAK GÖRMÜYORUZ"



Başbakan Yıldırım, Alman şirketlerinin yöneticileri ile görüşmesinde, "Sizin, yaşanan gelişmelerden dolayı herhangi bir zarar görmemeniz, bu gerilimin bir parçası olmamanız bizim açımızdan çok önemli. Çok açık söylüyorum, biz sizi Alman şirketi olarak görmüyoruz. Biz sizi bu ülkenin şirketi olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.



Yıldırım, şöyle devam etti; "En az yarım asırdan beri Türkiye'de olan, artık bir Alman firmasından ziyade Türk firması gibi halkın hafızasında yer almış yatırımcılarımızın haksız bir şekilde burada bir eleştiriye tabi tutulması, onların bu ilişkilerden bir bedel ödemesi bizim asla düşüneceğimiz bir şey değildir."