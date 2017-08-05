Ayhan Oğan'ın 'Yeni devlet kuruyoruz' sözlerine AKP Sözcüsü Mahir Ünal'ın ardından Başbakan Binali Yıldırım da tepki gösterdi. Yıldırım, "Türkiye Cumhuriyeti devleti, 29 Ekim 1923'te kuruldu. Bazı televizyon programcılarının söylediği laflar, bizim partimizi bağlamaz." dedi

Başbakan Binali Yıldırım, toplu açılış ve temel atma töreni için geldiği Sivas'ta ilk olarak Valiliği ziyaret etti, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Başbakan Yıldırım, AKP eski MKYK üyesi Ayhan Oğan'ın açıklamalarının ardından yaşanan tartışmalara ilişkin soru üzerine, "Şaka mı yapıyorsunuz? Türkiye Cumhuriyeti devleti, 29 Ekim 1923'te kuruldu. O da Osmanlı Devleti'nin devamı olarak kuruldu. 16 Türk devleti var, bu Türk devletlerinin hepsi birbirinin devamıdır. Türkiye Cumhuriyeti de geçtiğimiz 94 yıl içinde gelişti, büyüdü ve bugün Allah'a şükür bölgesinde ve dünyada hatırı sayılan bir ülke haline geldi. Onun için kimin ne söylediğinin önemi yok. Bazı televizyon programcılarının, yorumcularının söylediği laflar bizim partimizi bağlamaz ama şunu söylemekte yarar var; milletimiz bilsin, 15 Temmuz'da Türk devletini yıkmaya çalışan alçak FETÖ'ye karşı bu millet en büyük direnişi gösterdi. Ay yıldızlı bayrağımıza sahip çıktı, ezanlarımız susmadı, bayrağımız inmedi." ifadelerini kullandı.



"Oğan'ın AK Parti'nin eski MKYK üyesi olması nedeniyle de eleştiriler yapıldığı"nın hatırlatılmasına karşılık Yıldırım, "Kim olursa olsun, yani sıfatının önemi yok. Yani bizim başka görevde olan bir arkadaş da böyle bir şey söylese asla kabul edilemez. Kimin söylediğinin önemi yok, söylenen laf önemlidir. Türkiye Cumhuriyeti devleti dimdik ayaktadır. 15 Temmuz gibi alçak bir darbe girişimine karşı bile bu millet, devletinin yıkılmasına, ülkesinin işgal edilmesine izin vermemiştir. Bundan sonra da hiçbir namert, hiçbir şer güç Türkiye Cumhuriyeti devletine karşı böyle bir girişim içinde olamaz, olursa da cevabını en şiddetli şekilde bu milletin karşısında görecektir." dedi.



11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Valiliğe gelen Başbakan Yıldırım'a ziyaretinde eşi Semiha Yıldırım, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ile milletvekilleri ve diğer yetkililer eşlik etti.