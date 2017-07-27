Başbakan Yıldırım, Alman şirketlerinin yöneticileri ile görüşmesinde, "Çok açık söylüyorum, biz sizi Alman şirketi olarak görmüyoruz. Biz sizi bu ülkenin şirketi olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

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Başbakan Binali Yıldırım, Alman şirketlerinin yöneticileri ile görüşmesinde, "Sizin, yaşanan gelişmelerden dolayı herhangi bir zarar görmemeniz, bu gerilimin bir parçası olmamanız bizim açımızdan çok önemli. Çok açık söylüyorum, biz sizi Alman şirketi olarak görmüyoruz. Biz sizi bu ülkenin şirketi olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

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