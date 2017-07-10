Gözaltına alındılar
Gözaltına alındılar
Bomba bulundu, ulaşım durdu
Bomba bulundu, ulaşım durdu
Erdoğan: Kimseden izin almadan yapmakta kararlıyız
Erdoğan: Kimseden izin almadan yapmakta kararlıyız
Alçak saldırı! İşte olay yerinden görüntüler
Alçak saldırı! İşte olay yerinden görüntüler

Başbakan Yıldırım, Bulgar mevkidaşı Borisov ile görüştü

Başbakan Yıldırım, Bulgaristan Başbakanı Borisov ile görüştü.

Başbakan Yıldırım, Bulgar mevkidaşı Borisov ile görüştü

Başbakan Binali Yıldırım, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile görüştü.

İstanbul Kongre Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 30 dakika sürdü.


Kaynak: AA
Etiketler; #Başbakan Yıldırım #borisov #bulgaristan #türkiye
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile görüştü
Sonraki Haber
Varto'da sokağa çıkma yasağı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.