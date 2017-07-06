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Başbakan Yıldırım Çipras ile telefonda görüştü

Başbakan Yıldırım ile Yunanistan Başbakanı Çipras'ın telefon görüşmesinde, Türkiye'nin Kıbrıs meselesine ilişkin tutumu dile getirilerek, "Güvenlik ve Garantiler" başlığına verilen önem vurgulandı.

Başbakan Yıldırım Çipras ile telefonda görüştü

Başbakan Binali Yıldırım ile Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın telefon görüşmesinde, Türkiye'nin Kıbrıs meselesine ilişkin tutumu dile getirilerek, "Güvenlik ve Garantiler" başlığına verilen önem vurgulandı.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Başbakan Yıldırım, Yunanistan Başbakanı Çipras ile dün akşam telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Türkiye'nin Kıbrıs meselesi hakkında tutumu dile getirilerek, "Güvenlik ve Garantiler" başlığına verilen öneme vurgu yapıldı.
Ayrıca görüşmede, Ada'da kalıcı barış ve kapsamlı çözümün tesisinin, iki toplumun eşitliği temelinde, Türk ve Yunan vatandaşlarının eşit haklardan yararlandıkları bir çerçevede mümkün olabileceği ifade edildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Başbakan #çipras #türkiye #Kıbrıs
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