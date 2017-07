Başbakan Yıldırım "Bu rapor bizim için hükümsüzdür. Tam üyelik sürecinin yeniden canlandırılmasına yönelik bir aylık bir yol haritası benimsedik. Hem Avrupa’da hem Türkiye’de devam ediyor. Yapılacak işlerin listesini hazırladık. 25 Temmuz’da detaylı olarak görüşülecek. Parlamentolar zaman zaman böyle kararlar alabilir. O kararlar konjenktürel olarak alınan kararlardır. Bizim ise önemsediğimiz konu AB yönetim iradesinin, liderlerinin, üst yönetiminin iradesidir. Orada oluşacak irade bizim için bağlayıcıdır ve biz de ona göre irademizi gösteririz. AB kafa karışıklığından vazgeçsin" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım Ankara'da Sheraton Otel'de düzenlenen "Trafikte %100 Yaşam Projesi" açılış programında konuştu. Yıldırım, "AB ile gündemimiz her zaman can sıkıcı değil böyle güzel olumlu gündemlerimizin de olduğunu bir kez daha Türkiye kamuoyuna göstermiş oluyoruz" ifadelerini kullandı.



"BU ÜLKENİN BAŞBAKANI OLARAK BEN DE VARIM"



Başbakan Binali Yıldırım konuşmasında şunları kaydetti:



Yasaklama ceza vermekle, tehdit etmekle elde edeceğiniz başarı sınırlıdır. Ama insanların kendiliğinden kural olarak zihnine yerleşmesi en güzel çözümdür.



Yaşadığım bir olayı size anlatmak istiyorum. Yıl 1983, İsviçre'deyiz. Arabaya bindik ve araba hareket etmedi. Sordum birini mi bekliyoruz. Bana sizi bekliyorum dediler. 'Emniyet kemerini takmadan araba hareket etmiyor' dedi.



AB'nin bu meseleye verdiği önemin farkındayım. Daha da sevindiğim şey BM de işin içine girmiş. Dünya çapında küresel anlamda farkındalığı daha da artıracak ve böylece insanlarımızın hayatını kurtarmak için önemli bir sorumluluğu yerine getirmiş olacağız.



En az 60 tane köprü, binlerce km tünel yapabilirsiniz. Daha fazla gelişme için harcamamız gereken kaynağı kazalarda kaybediyoruz. Bu önemli bir şey. O bakımdan heyecan verici bir projeyi konuşuyoruz. Bu ülkenin Başbakanı olarak trafik kazalarının sıfır ölümlü kazaya dönüşmesi için her etkinlikte mutalaka ben de varım.



"AB KAFA KARIŞIKLIĞINDAN VAZGEÇSİN"



