Ölümsüz kahramanlar bu bayramda da unutulmadı
Ölümsüz kahramanlar bu bayramda da unutulmadı
Bugün bayram... Ulusal Kanal, Darülaceze'de!
Bugün bayram... Ulusal Kanal, Darülaceze'de!
Jandarmadan duygusal klip
Jandarmadan duygusal klip
Acı haber geldi
Acı haber geldi

Başbakan Yıldırım'dan askerlerin zehirlenmeleriyle ilgili açıklama

Başbakan Yıldırım, "Kışlalara gıda alımını kamu ihalelerinin dışına çıkaracağız. Nasıl alım yapılacağı detayını Milli Savunma Bakanlığı belirleyecek. Şu anda bazı şüpheler var. Bu tür olayların yaşanmaması için ilave tedbirler alınacak." dedi.

Başbakan Yıldırım'dan askerlerin zehirlenmeleriyle ilgili açıklama

Başbakan Yıldırım: Manisa’daki zehirlenmelerde şüpheler var, her ihtimal araştırılıyor. Askere yemek tedariki kamu ihalesi dışına çıkarılacak.

Başbakan Binali Yıldırım, Atina temaslarının ardından Gümülcine'ye giderken medya temsilcilerinin sorularını yanıtladı.

Manisa'daki 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlasındaki gıda zehirlenmesi şüphesine ilişkin soru üzerine Yıldırım, şunları kaydetti:
"Kışlalara gıda alımını kamu ihalelerinin dışına çıkaracağız. Nasıl alım yapılacağı detayını Milli Savunma Bakanlığı belirleyecek ama pazarlık usulü ile olabilir.

Asıl önemlisi şu anda bazı şüpheler var, onların üzerine gitmek. Bu tür olayların yaşanmaması için ilave tedbirler alınacak." ifadesini kullandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Başbakan #asker #Manisa #zehirlenme
banner863
Önceki Haber
Eski Bakan İbrahim Nami Çağan hayatını kaybetti
Sonraki Haber
Sit alanı imara açıldı!
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.