Başbakan Yıldırım, "Kışlalara gıda alımını kamu ihalelerinin dışına çıkaracağız. Nasıl alım yapılacağı detayını Milli Savunma Bakanlığı belirleyecek. Şu anda bazı şüpheler var. Bu tür olayların yaşanmaması için ilave tedbirler alınacak." dedi.

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Başbakan Yıldırım: Manisa’daki zehirlenmelerde şüpheler var, her ihtimal araştırılıyor. Askere yemek tedariki kamu ihalesi dışına çıkarılacak.



Başbakan Binali Yıldırım, Atina temaslarının ardından Gümülcine'ye giderken medya temsilcilerinin sorularını yanıtladı.



Manisa'daki 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlasındaki gıda zehirlenmesi şüphesine ilişkin soru üzerine Yıldırım, şunları kaydetti:

"Kışlalara gıda alımını kamu ihalelerinin dışına çıkaracağız. Nasıl alım yapılacağı detayını Milli Savunma Bakanlığı belirleyecek ama pazarlık usulü ile olabilir.



Asıl önemlisi şu anda bazı şüpheler var, onların üzerine gitmek. Bu tür olayların yaşanmaması için ilave tedbirler alınacak." ifadesini kullandı.

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