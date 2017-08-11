Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağına dair Başbakan Yıldırım, "Bayram tatiliyle ilgili karar salı günü Bakanlar Kurulu'nda çıkar" dedi

Başbakan Binali Yıldırım, Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını cevapladı.



Başbakan Yıldırım, "(Kurban Bayramı tatilinin uzatılması) Bu konuyu, salı günü Bakanlar Kurulu yapacağız Cumhurbaşkanımızın başkanlığında, orada değerlendireceğiz ve oradan bir karar çıkacak." açıklamasında bulundu.



Yıldırım bir muhabirin sorusu üzerine, "(CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 'Sen ben kavgasını bırakalım' sözleri) Aklı başına gelmiş demek ki. Önce kendisi bu işi bıraksın. Memleketi, milleti yabancılara şikayet etmekten vazgeçsin. 'Türkiye güvensizdir, can ve mal güvenliği yoktur' demekten vazgeçsin. Adaletin verdiği kararlara saygı duysun. Belirli suçlarla hakkında kovuşturma devam edenlere sahip çıkmasın. Bıraksın, adalet rahat çalışsın. Biz zaten çalışıyoruz." dedi.