Başbakan Binali Yıldırım, Cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Almanya ile yaşana gerilime ilişkin soruyu yanıtlayan Yıldırım, "İlişkilerin zarar görmesinin Almanya'ya da Türkiye'ye de yararı yok" açıklamasında bulunarak, en büyük sorunun terör örgütleri FETÖ ile PKK'nın Almanya'daki faaliyetleri olduğunu söyledi. Yıldırım, Türkiye'nin bu konudaki isteğinin "Uluslararası hukukun gereği" olduğunu söyledi. Yıldırım, Türkiye'deki Alman şirketlerine soruşturma iddiaları için de "68 Alman menşeli şirkete soruşturma, yalandır, böyle bir şey yok" diye konuştu.

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Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları;



EGE'DEKİ DEPREM



"Bütün alanlar tarandı, şu ana kadar raporlanan can kaybı söz konusu değil. 354 vatandaşımızın tedavileri görüldü, tedavisi devam eden 24 vatandaşımız var. Oradaki tahliyeler için gerekli tedbirler alınıyor."



ALMANYA GERİLİMİ



"Almanya,



MESCİD-İ AKSA



"Güvenlik amacıyla İsrail girişleri sınırlandırdı. X-Ray cihazları konuldu. Bu hafta açacaklarını ilan etmişlerdi. Cumhurbaşkanımız İsrail Cumhurbaşkanı ile görüşmeler yaptı. Çok açık şekilde ifade ettik. İsrail tarafının ısrarla söylediği, yasak uygulamaktan yana değiliz, terör olayına meydan vermemek için emniyet tedbirini artırdık. Tek tek aramaya kalkarsanız orada ibadet de zorlaşır. Bu konuda İslam dünyasının hassasiyeti had safhadadır. Hükümet olarak gereken temaslarımızı sürdürüyoruz."



OHAL BAŞVURULARI



"Askeri okullarda özellikle Harp Okulları'nda okuyanların tamamını başka üniversitelere yerleştirdik. Buralara 15 Temmuz öncesi kayıtlı olan kimseyi almadık. Bu bir prensip karardır. Bu öğrencilerin hak kaybı söz konusu değildir. OHAL inceleme komisyonuna gelecek bir konu da değildir." Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları;"Bütün alanlar tarandı, şu ana kadar raporlanan can kaybı söz konusu değil. 354 vatandaşımızın tedavileri görüldü, tedavisi devam eden 24 vatandaşımız var. Oradaki tahliyeler için gerekli tedbirler alınıyor.""Almanya, Türkiye ile ezeli bir stratejik ortaktır, 1. Dünya Savaşı'nda beraber olduk. Onun öncesinde de Osmanlı İmparatorluğu ilişkilerinin de köklü bir geçmişi var, bugün de hükümetimiz stratejik ortak olarak görmeye devam ediyor. Zaman zaman mülahazalarla ilişkilerde gerginleşme olabiliyor, benim buradan çağrım, teenni ile hareket etmektir. İlişkilerin zarar görmesinin Almanya'ya da Türkiye'ye de yararı yok. En büyük gergilik, gerek terör örgütü FETÖ gerek terör örgütü PKK'nın Almanya'da faaliyetlerini sürdürmesi. Gerekli tedbirlerin alınmasını istiyoruz. Bizim isteğimiz uluslararası hukukun gereği. Olayları daha fazla germenin bir anlamı yok. 68 Alman menşeli şirkete soruşturma, külliyen yalan dır, böyle bir şey yok. O şirketler birer Türk şirketidir. O şirketlerden birinin ismini vatandaş duyduğunda Türk şirketi olarak düşünür. Yatırımcıları tedirginliğe itecek açıklamalardan uzak durmak lazım. Alman yetkililere sesleniyorum. Aramızdaki bütün meseleleri biz konuşarak çözebileceğimize inanıyoruz.""Güvenlik amacıyla İsrail girişleri sınırlandırdı. X-Ray cihazları konuldu. Bu hafta açacaklarını ilan etmişlerdi. Cumhurbaşkanımız İsrail Cumhurbaşkanı ile görüşmeler yaptı. Çok açık şekilde ifade ettik. İsrail tarafının ısrarla söylediği, yasak uygulamaktan yana değiliz, terör olayına meydan vermemek için emniyet tedbirini artırdık. Tek tek aramaya kalkarsanız orada ibadet de zorlaşır. Bu konuda İslam dünyasının hassasiyeti had safhadadır. Hükümet olarak gereken temaslarımızı sürdürüyoruz.""Askeri okullarda özellikle Harp Okulları'nda okuyanların tamamını başka üniversitelere yerleştirdik. Buralara 15 Temmuz öncesi kayıtlı olan kimseyi almadık. Bu bir prensip karardır. Bu öğrencilerin hak kaybı söz konusu değildir. OHAL inceleme komisyonuna gelecek bir konu da değildir."

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