Başbakan Binali Yıldırım, Kahramankazan ilçesinde Ankara-Kahramankazan yolu temel atma töreninde konuştu

Yarın Konya'dayız. Konya'da da Yüksek Hızlı Tren Garı ve Kayacık Lojistik Merkezi'nin temelini atmış olacağız. Laf üstüne laf değil, taş üstüne taş koyacağız. Adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemize hizmet etmeye devam ediyoruz. 2017 büyümenin, kalkınmanın hız kesmeden devam edeceği bir yıl olacak dedik. Şu anda dünyanın 17., Avrupa'nın 6. ekonomisiyiz. Türkiye bu yılın ilk 4 ayında yüzde 5 büyüdü, ikinci 4 ayda daha fazla büyüyecek. İşsizlik inşallah daha da geri gidecek. Tek haneli rakamlara indireceğiz. Turizm gelişiyor.CHP Genel Başkanı ne diyor? Türkiye güvenli değil, mal, can güvenliği yok. Türkiye'ye gitmeyin diyor. Türkiye'nin dostu olmayanlar da aynı şeyi söylüyor. Sana yakışan ülkeni yabancılara kötülemek değil, ülkenle gurur duymak. Yollarda FETÖ'cülerle kol kola yürümek sana yakışmaz.Siz meydanları topa, tüfeğe, tanka, tüfeğe bırakmadınız, bu ülkeyi ucuz siyasete de bırakmazsınız buna inanıyoruz.Pensilvanya'daki FETÖ'nün emri ile ülkeyi işgal etmeye kalktılar. Kahramankazan ne yaptı, o Mürted Üssü'nü onların başına geçirdiniz. Çiftçimiz o uçaklar kalkmasın diye ekinlerini ateşe verdiler. Sizin bu kahramanlığınız asla unutulmaz. Onun için Kazan ismini Kahramankazan olarak değiştirdik.Şimdi bu alçaklar mahkemelerde hesap veriyor. Son olarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin etrafındaki sivil insanları bombalayan hainlerden biri de Antalya'da yakalandı. Nereye giderseniz gidin, boşuna uğraşmayın, Türk adaletinden kaçamazsınız. Önünde sonunda hesabı en ağır şekilde vereceksiniz. FETÖ'cüler mahkemeye çıkıp en ağır cezayı alacaklar. Bundan şüpheniz olmasın.Katil her terör örgütünün yaptığı gibi bunlar da çaresiz kalıca sivilleri hedef almaya başladılar. Eren Bülbül'ü şehit ettiler. Bunlar çocuk katili. Bu terör unsurlarını bırakın ülkemizde, sınırlarımızın yakınlarında bile var olma şansı vermeyeceğiz. Sınırı güneye geçince PKK'nın adı birdenbire değişiyor, YPG oluyor. Terörün A'sı, B'si, C'si olmaz. Terörün her türlüsü kötüdür, gereken cevap da verilecektir. Gerekirse Fırat Kalkanı'nda olduğu gibi terörün başını ülkemize yaklaşmadan sınırlarımızın dışında etkisiz hale getirmekten asla çekinmeyeceğiz.Bazı Avrupa ülkeleri ne yazık ki, PKK ve FETÖ mensuplarına yaklaşımları konusunda Türkiye'nin hiç de hoşuna gitmeyecek bir tutum içindeler. Sayın Merkel, hiç şık olmayan açıklamalar yapıyor. Gümrük Birliği konusunda Türkiye'nin önünü açmayın diyor. Almanya adeta AB'ye talimat veriyor. 28 ülke var AB'de. Hani Avrupa değerleri. Hani Avrupa'daki hoşgörü. Bir ülkenin talimatı ile AB iş yapacaksa zaten o birlikten hayır gelmez."Gümrük Birliği güncellenmesin" diyorlar, sanki biz de can atıyoruz. Dur bakalım. Türkiye milletinin ülkesinin menfaati olmayan hiçbir şeyin peşinde olmaz. Ne yapacaksak, neye karar vereceksek. Önce size sorarız, millete sorarız ona göre karar veririz. Bu tip açıklamalar Avrupa'ya da zarar verir, Türkiye'ye de zarar verir. Onun için bir kez daha Almanya'yı sağduyulu olmaya davet ediyorum. Türkiye kimsenin parmak sallayarak hizaya getireceği ülke değildir. Türkiye uluslararası platformda konuşur görüşür konularını müzakere eder. Türkiye düşmanlığı üzerinden prim yapmak isteyenlere de müsamaha gösteremeyiz.2019'un Ağutos'unda bitsin bu yol. 2 sene ister çünkü altgeçitler var, üstgeçitler var kavşaklar var. Trafik altında çalışıyor onlar da var. Kahramankazan Esenboğa Havalimanı arası yolu yapacağız. Proje çalışması yapılıyor. Ankara 'ya adeta 2. bir çevre yolu yapmış olacağız.