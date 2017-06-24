BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Ramazan Bayramı mesajında, "Türkiye olarak İslam dünyasında yaşanan acıların bir an önce son bulmasını; bölgemizde ve dünya genelinde huzur, barış ve kardeşliğin hakim olmasını yürekten arzuluyor, bunun için dua ediyor, bunun için gayret gösteriyoruz" dedi.

"Ramazan Bayramınızı can-ı gönülden tebrik ediyor, bu mübarek bayramın ülkemize, İslam dünyasına, bütün insanlığa barış ve huzur getirmesini diliyorum. Bizler, Ramazan'ın vesile kıldığı kardeşlik ve yardımlaşma duygularını uzun asırlar boyu içimize sindirmiş; bu atmosferi bütün hayata yaymayı başarmış köklü bir geleneğin mensuplarıyız. Aziz milletimiz, bu Ramazan ayında da büyük bir dayanışma örneği sergileyerek; fitre, sadaka ve zekatlarıyla yardıma muhtaç olanların elinden tutmuş, ekmeğini-suyunu ihtiyaç sahipleriyle paylaşmıştır. Sağlam manevi dinamiklere ve tarihi tecrübelere sahip olan milletimizin en belirgin vasfı güçlü bir dayanışma ruhuna sahip olmasıdır. Farklılıkları zenginlik kabul eden ve daima hoşgörüyü ve adaleti esas alan milletimiz, bütün büyük badirelerden dayanışma ruhu ile geçmiştir""Rahmet ve bereket ayı Ramazanı uğurlarken, bir taraftan gönüllerimizi birleştiren bayrama erişmenin sevincini; diğer taraftan da İslam aleminin içinde bulunduğu durumun hüznünü yaşıyoruz. Türkiye olarak İslam dünyasında yaşanan acıların bir an önce son bulmasını; bölgemizde ve dünya genelinde huzur, barış ve kardeşliğin hakim olmasını yürekten arzuluyor, bunun için dua ediyor, bunun için gayret gösteriyoruz. Bu vesile ile Suriye'den, Irak'tan, Afganistan'dan ülkemize gelen misafirlerimizi hiçbir ayrım gözetmeksizin şefkat, merhamet, kardeşlik duygularıyla bağrına basan milletimize hassaten teşekkür ediyorum.Küresel İnsani Yardımda dünyanın en cömert ülkesi olan Türkiye, bütün gücü ve kararlılığıyla kimsesizlerin kimsesi, mazlum ve mağdurların hamisi, insanlığın vicdanı olmaya devam edecektir. Demokrasi kültürü, hukuk devleti kimliği, yükselen gücü ve birikimiyle bölgesel ve küresel önemi her geçen gün daha da belirginleşen Türkiye Cumhuriyeti, bir yandan vatandaşlarının her türlü ihtiyaç ve beklentilerini karşılarken diğer yandan bölgesel ve küresel barış için bütün imkanlarıyla sorumluluk üstlenmeyi sürdürecektir. Bu duygu ve düşünceler eşliğinde aziz milletimizin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bayramın bütün evlere, gönüllere, ülkemize, İslam dünyasına ve insanlığa, huzur ve selamet getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum"