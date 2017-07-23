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"Bu yanlıştan geri dönmesini bekliyoruz"
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Başbakan Yıldırım: İsrail yönetiminin bu yanlıştan geri dönmesini bekliyoruz

Başbakan Yıldırım, "Herhangi bir nedenle Müslümanların Mescid-i Aksa'ya girişlerinin kısıtlanması asla kabul edilemez. İsrail yönetiminin İslam aleminin hassasiyetlerini gözeterek bir an önce bu yanlıştan geri dönmesini bekliyoruz." dedi.

Başbakan Yıldırım: İsrail yönetiminin bu yanlıştan geri dönmesini bekliyoruz

Başbakan Binali Yıldırım, "Herhangi bir nedenle Müslümanların Mescid-i Aksa'ya girişlerinin kısıtlanması asla kabul edilemez. İsrail yönetiminin İslam aleminin hassasiyetlerini gözeterek bir an önce bu yanlıştan geri dönmesini bekliyoruz." dedi.

"Musevi vatandaşlarımızın ibadethanelerine yönelik eylemleri doğru bulmuyorum"

Yıldırım, "Yüzyıllardır birlikte yaşadığımız Musevi vatandaşlarımız, toplumsal zenginliğimizin en önemli unsurlarındandır. Bizler din, mezhep, dil ve ırk ayrımı yapmaksızın farklılıkları zenginlik addeden bir medeniyetin mirasçılarıyız. Bu nedenle Musevi vatandaşlarımızın ibadethanelerine yönelik eylemleri doğru bulmuyor, vatandaşlarımızı itidalli olmaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Başbakan Yıldırım #israil #mescid-i aksa
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