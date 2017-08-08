Başbakan Binali Yıldırım, Kırgızistan Başbakanı Sooronbay Ceenbekov ile bir araya geldi.
Başbakan Yıldırım, Türkiye'ye bir çalışma ziyareti gerçekleştiren Ceenbekov'u Çankaya Köşkü'nün şeref kapısında karşıladı.
Yıldırım ve Ceenbekov, tokalaşarak basın mensuplarına poz vermelerinin ardından baş başa görüşmeye geçti.
Basına kapalı gerçekleşen görüşme, 1 saat sürdü. Daha sonra heyetlerarası görüşmeye geçildi.
Başbakan Binali Yıldırım, Kırgızistan Başbakanı Sooronbay Ceenbekov ile bir araya geldi.
Başbakan Binali Yıldırım, Kırgızistan Başbakanı Sooronbay Ceenbekov ile bir araya geldi.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.