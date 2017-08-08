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Başbakan Yıldırım, Kırgızistan Başbakanı Ceenbekov'u kabul etti

Başbakan Binali Yıldırım, Kırgızistan Başbakanı Sooronbay Ceenbekov ile bir araya geldi.

Başbakan Yıldırım, Kırgızistan Başbakanı Ceenbekov'u kabul etti

Başbakan Binali YıldırımKırgızistan Başbakanı Sooronbay Ceenbekov ile bir araya geldi.

Başbakan Yıldırım, Türkiye'ye bir çalışma ziyareti gerçekleştiren Ceenbekov'u Çankaya Köşkü'nün şeref kapısında karşıladı.

Yıldırım ve Ceenbekov, tokalaşarak basın mensuplarına poz vermelerinin ardından baş başa görüşmeye geçti.

Basına kapalı gerçekleşen görüşme, 1 saat sürdü. Daha sonra heyetlerarası görüşmeye geçildi.

Etiketler; #Başbakan #Yıldırım #Kırgızistan #Başkanı #ceenbekov
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