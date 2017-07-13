Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 15 Temmuz Şehitleri Anma Programı'nda konuştu.
Başbakan Yıldırım yaptığı konuşmada, "Şehitlerimize layık olmak için Türkiye'de ve dünyada koşacağız, koşturacağız. Herkes bundan emin olsun, milletimiz müsterih olsun. Artık yeni bir dönemdeyiz. Artık bu dönemde vesayetin, memleketin sahibi de millettir. Bu yeni dönemde milletimiz, hiçbir kutsalı olmayan bu FETÖ cinayet şebekesinin tamamen bertaraf edildiğini mutlaka görecektir. Hiçbir güç ve birlik, bütünlüğümüz, kardeşliğimizden önemli değildir." dedi.
Başbakan Yıldırım, "Milletimiz, hiçbir kutsalı olmayan bu FETÖ cinayet şebekesinin tamamen bertaraf edildiğini mutlaka görecektir. Hiçbir güç ve birlik, bütünlüğümüz, kardeşliğimizden önemli değildir." dedi.
Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 15 Temmuz Şehitleri Anma Programı'nda konuştu.
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