Başbakan Yıldırım, "Türkiye, Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarının işbirliği için bir fırsat olduğunu düşünmektedir ancak Rum tarafının tek yanlı adımları zamansız, tehlikeli ve çözümsüzlüğü teşvik eden özelliktedir." dedi.

0 0 0 0

Başbakan Binali Yıldırım, Kıbrıs Barış Harekatının 43. yılı dolayısıyla düzenlenen törende konuştu.











Başbakan Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü:



"Rum tarafının yıllardır devam eden uzlaşmaz, anlaşmaz siyasetinin bedelinin Kıbrıs Türk'üne ödetilmesi ciddi bir çelişki, büyük bir haksızlıktır. Bu sebeple Kıbrıs Türk halkına uygulanan haksız, dayanaksız kısıtlamalara son verecek adımlar artık vakit geçirilmeden atılmalıdır. Ancak ister bu yönde adım atılsın, isterse atılmasın, Kıbrıs Türk halkının yaşam seviyesini daha da ileriye götürecek kudret ve iradeye sahip olduğumuzu bir kez daha buradan ilan ediyorum." nın 43. yılı dolayısıyla düzenlenen törende konuştu. Başbakan Yıldırım , törende yaptığı açıklamada, "Türkiye, Doğu Akdeniz 'deki enerji kaynak larının işbirliği için bir fırsat olduğunu düşünmektedir ancak Rum tarafının tek yanlı adımları zamansız, tehlikeli ve çözümsüzlüğü teşvik eden özelliktedir ."Başbakan Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü:"Rum tarafının yıllardır devam eden uzlaşmaz, anlaşmaz siyasetinin bedelinin Kıbrıs Türk'üne ödetilmesi ciddi bir çelişki, büyük bir haksızlıktır. Bu sebeple Kıbrıs Türk halkına uygulanan haksız, dayanaksız kısıtlamalara son verecek adımlar artık vakit geçirilmeden atılmalıdır. Ancak ister bu yönde adım atılsın, isterse atılmasın, Kıbrıs Türk halkının yaşam seviyesini daha da ileriye götürecek kudret ve iradeye sahip olduğumuzu bir kez daha buradan ilan ediyorum."

ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle

şimdi cebinizde



Android cihazlar için Google Play Store'dan

iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.



Kaynak: