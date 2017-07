Başbakan Binali Yıldırım, AKP Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Başbakan, "Yaşananlara kontrollü darbe diyenler kendi kontrolünü başkasına kaktıranlar var. Biz bize söylenenlere bir yere kadar müsamaha gösteriririz. Ancak o gece vatanı için can veren şehitlerimize haksızlık edilmesine asla izin vermeyiz. Başta ana muhalefet partisi, Kılıçdaroğlu olmak üzere millete özür borcu var, şehitlerimizin yakınlarına gazilerimize özür borcu var. Lafı evirip çevirmeye gerek yok. Türkiye'yi işgal etmek isteyen FETÖ terör örgütü Kılıçdaroğlu'nun son dönemdeki eylem ve söylemlerinden cesaret alıyor. Ana muhalefet partisi başkanı yol yorgunu. Bazı şeylerin farkında olmayabilri. Sağolsun beni referandum sürecince beni çok düşündü. Şimdi ben onu uyarıyorum: kontrollü ruha girme. Kontrollü ruhlara karşı dikkatli ol" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, AKP Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Başbakan Yıldırım, İstanbul'daki şiddetli yağışla ilgili olarak, "Normal mevsim düzeylerinin, ortalamalarının çok çok üzerinde bir yağış. Olay kontrol altında. Şu ana kadar rapor edilen can kaybı yok. Bir afet düzeyinde bir iş" dedi.



Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları;



"SADECE 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNE DEĞİL TÜM ŞEHİTLERİMİZE..."



Dünyanın dört bir yanında şehitlerimize dualar edildi. Biz de 15 Temmuz günü bu törenlerin yapıldığı saatlerde ilk olarak İstanbul'da Şehitler Köprüsü'ne yüzbinlerce vatandaşımızla beraber yürüdür. Sadece şehadete gelenler için değil gelmiş geçmiş, vatanın bağımsızlığı, milletin birliği, demokrasimiz için şehit olan bütün vatan evlatları için ellerimiz samaya kalktı. O kutlu şehitler vatanını 1 dolara satmaya kalkan FETÖ'cülere karşı koyarken bir an bile tereddüt etmedi. Necip milletimiz şehitlerine sahip çıkarak büyük bir ahde vefa örneği göstermiştir. 15 Temmuz'u adeta yeniden yaşadık, milletin mücadelesini yeniden hatırladık.



"ESERLERİMİZE 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNİN İSMİNİ VERECEĞİZ"



Sayın Cumhurbaşkanımız tam da bombalamanın yapıldığı saatlerde vatandaşlarımıza konuşma yaptı. 15 Temmuz Şehitler Abidesi sabah namazının ardından açılışı başladı. İnşallah her gittiğimiz yerde şehitlerimizin hatırasını yaşatmaya devam edeceğiz. Eserlerimize onların aziz isimlerini vererek çocuklarımızı onların hikayeleri ile bitireceğiz. Geleceğine sahip çıkan her insanımıza bir kez daha şükranlarımızı sunuyorum.



"FETÖ KILIÇDAROĞLU'NUN SÖYLEMLERİNDEN CESARET ALIYOR"



15 Temmuz anma törenlerinde bir kere daha şahit olduk ki, bu millet istiklali konusunda çelikten bir iradeye sahiptir. Bu millet esir alınamaz. Bu millet istiklali uğruna tankların üzerine yürür, canı pahasına vatanını savunur. 15 Temmuz'u anlayamayan, içine sindiremeyen ve milletimizin şanlı direnişine leke sürmeye çalışanların olduğunu görüyoruz. Yaptıklarını masum gösterip milletimizin vatan savunmasına gölge düşürmeye çalışanlar var. Korkularını saklayıp milletin cesaretini görmezden gelenler var. Yaşananlara kontrollü darbe diyenler kendi kontrolünü başkasına kaktıranlar var. Biz bize söylenenlere bir yere kadar müsamaha gösteriririz. Ancak o gece vatanı için can veren şehitlerimize haksızlık edilmesine asla izin vermeyiz. Başta ana muhalefet partisi, Kılıçdaroğlu olmak üzere millete özür borcu var, şehitlerimizin yakınlarına gazilerimize özür borcu var. Lafı evirip çevirmeye gerek yok. Türkiye'yi işgal etmek isteyen FETÖ terör örgütü Kılıçdaroğlu'nun son dönemdeki eylem ve söylemlerinden cesaret alıyor. Ana muhalefet partisi başkanı yol yorgunu. Bazı şeylerin farkında olmayabilri. Sağolsun beni referandum sürecince beni çok düşündü. Şimdi ben onu uyarıyorum: kontrollü ruha girme. Kontrollü ruhlara karşı dikkatli ol....



"CHP AK PARTİ MİTİNGLERİNE GİZLİ HAYRANLIK DUYUYOR"



Pensilvanya'ya tutsak olanlara yüz vermek şehitlerimizin ruhunu incitmektir. Siyasi ikbal uğruna milletin karşısına oluşan şer ittifakıyla oy ve iktidar hesabı yapmak siyasetten düşülebilecek en büyük noktadır. Ana muhalefet partisi böyle giderse sözde adalet mitinglerini övmek için gizli gizli hayranlık duydukları AK Parti mitinglerinin fotoğraflarını kendilerine aitmiş gibi devam edecekler. 15 Temmuz siyaset kurumunun ve devletin topluma borçlandığı, yükümlülük altına girdiği tarihi bir dönemdir. 15 Temmuz Türkiye'nin bundan sonraki istikametini tayin edecek tarihi bir dönüm noktasıdır.



AİHM'DEKİ BAŞVURUSU SAYISI 12 BİNE DÜŞTÜ



Türkiye'de 15 Temmuz'u referans almadan yapılacak her değerlendirme yok hükmündedir. Bugünü kadar 168 bin 977 şüpheli hakkında işlem yapıldı. 33 bin 180'i kamu görevinden uzaklaştırıldı. 111 bin 240'ı ihraç edildi. Diğerleri de yapılan incelemelerden sonra görevine iade edildi. Aralarında mükerrrer olanlarla birlikte 300 bin itiraz başvurusu alındı. Bunların hepsi tek tek inceleniyor. Başvuruların çok yönlü ve detaylı incelemek amacıyla OHAL İnceleme Komisyonu'nu KHK ile kurduk ve dün itibarıyla çalışmaya başladı. AHİM'de yapılan başvuruları bu komisyonu yeni bir iç hukuk yolu olarak gösterip ve bunu işaret ederek bu müracaatları reddetti. Ülkemiz aleyhine 24 bin başvuru varken bu başvuru sayısı 12 bine inmiştir. Önümüzdeki günlerde bunun tamamı reddedilecek ve başvurular İtirazları İnceleme Komisyonu'nda ele alınacaktır.



KİŞİNİN HAKLILIĞI TEYİD EDİLİRSE KURUMUNA GERİ DÖNECEK



Toplam başvuruların 120 bin civarında olacağını tahmin ediyoruz. Kurunun yanında yaş yanmayacak. Bu komisyonun en önemli özelliği incelemelerden sonra eğer göreve iade yönünde bir karar çıkarsa ilgili kurum 15 gün içerisinde o kişiyi tekrar görevine başlatılacak. Yapılan memuriyette çıkarma işlemi doğru olarak teyid edilirse o zaman da muhatabın yargıya gitme yolu açılmış olacak. Ondan sonrası yargının işidir. Eğer üst düzey memursa, doğrudan Danıştay'a daha alt kademelerde idare mahkemesine başvurmak üzere haklarını arayacaklardır. Türkiye bir hukuk devletidir. Hukuk devletinde insanlar hukukun öngördüğü kurallar çerçevesinde haklarını ararlar ve yargılama gerçekleştirir.



HİÇBİR MİKROP KALMAYINCAYA KADAR TEMİZLİK YAPILACAK



Hiçbir devlet kendisine sadakat göstermeyen memurlarla çalışmaz. Bile bile içeriden senin sırtına hançer saplayacak insanlar varken nasıl yöneteceksiniz ülkeyi? Tabii ki bu temizlik yapılacak. Sonuna kadar yapılacak. Hiçbir mikrop kalmayacak şekilde bu temizliği yapacağız. Zalimle mazlumu da aynı kefeye koymayacağız.



HİÇ KİMSE OHAL'İ BAHANE EDEREK TÜRKİYE'YE TAŞ KOYAMAZ



Yüce Meclis'e OHAL'in 3 ay uzatılması için müracaatımızı yaptık. Meclis genel kurulumuz bu konuyu görüştü ve AK Parti ile MHP'li milletvekillerinin desteğiyle OHAL 3 ay daha uzamış oldu. OHAL vatandaşa değil devlete, idareye ilan edildi. İsteyen mitingini, yürüyüşünü yapıyor. Herkesin işi gücü yerinde. Vatandaşlarımızın hayatı huzur ve güven içerisinde devam ediyor. OHAL'i bahane ederek Türkiye'nin büyümesi, gelişmesi, ilerlemesinin önüne taş koyan hiç kimsenin gözünün yaşına bakmayız.