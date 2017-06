Başbakan Yıldırım, bayramdan dönüşlerin başladığını belirterek, "Bütün vatandaşlarımdan önemli istirhamım, lütfen yorgun, uykusuz yola çıkmayın, acele etmeyin, kurallara uyun." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, AKP Ankara İl Başkanlığı'nca parti genel merkezinde düzenlenen bayramlaşma programında konuştu. Yıldırım konuşmasının sonunda trafik kazalarına dikkat çekerek daha önce yaptığı uyarıyı yineledi, "Bayram süresince maalesef, tatile gidenlerden, trafik kazalarında 44 vatandaşımızı kaybettik. Şimdi dönüşler başlıyor. Lütfen acele etmeyin. Yolların kralı olmayın. Yolların kuralı var, uyun" dedi.



Yıldırım, 3 Kasım 2019'daki seçimi hatırlatarak, "Şimdi sıra 2019, 3 Kasım'ında. İnşallah, Ankara başta olmak üzere Türkiye'nin her tarafında ilk günkü heyecanla kutlu yürüyüşümüze devam etmeye var mısınız? 2019'da yeni bir destan yazacak mıyız? Onun için daha çok çalışacağız" diye konuştu.



Yıldırım'ın konuşmasından satır başları;



"Bize emanet ettikleri ailelerini asla yalnız bırakmayacağız. Kederlerine ortak, sevinçlerine ortak olacağız. Sevginin, paylaşmanın, dayanışmanın arttığı bu önemli günleri en iyi şekilde değerlendirmek ve her günümüzü bayram günü yapmak mecburiyetindeyiz. Bir yandan bayramın bereketini, neşesini paylaşırken, bir yandan da ülkemizde ve dünyanın değişik yerlerinde mazlumlarla dayanışma halinde olmaya çaba gösteriyoruz."



16 Nisan halk oylamasının ardından 15 yıllık, aziz milletin bize tevdi ettiği yükün ve emanetin sorumluluğu daha da artmıştır. 15 yıldır omuzlarımızdaki bu emanete rağmen yalpalamadık. Ayaklarımız yerden kesilmedi, samimiyetimiz asla yok olmadı. Geldiğimiz noktada, katettiğimiz mesafe ortada. Son 15 yılda, 1 Türkiye'yi, 3 Türkiye yaptık. İstikrarlı yükselişimiz bu yıl da devam ediyor.



"EKONOMİDEKİ BOZULMA SONA ERDİ"



"Alçak FETÖ darbe girişimi sonrası ekonomideki bozulma sona ermiş, 2017'nin ilk 4 ayında dünyanın, ekonomisi en fazla büyüyen 3. ülkesi olduk. Avrupa ülkelerinin büyümesinin 2 katından fazla. Türkiye büyümeye devam ediyor. Bölgemizdeki ateş çemberine rağmen bunu başardık. Hükümet olarak, aldığımız kararlarla moral bozukluğumuz artık bitti. Yarınımız, bugünden daha iyi olacak. Ben şimdi Ankara'dan, Başkent'ten, Ankara Teşkilatı'ndan önemli bir talebim var. Türkiye halk oylaması ile aslında Cumhuriyet tarihinin en büyük yönetim reformunu gerçekleştirmiştir. Son 65 yılımıza damga vuran darbeler, kumpaslar, vesayetler dönemi artık tarih oldu. Şimdi sıra 2019, 3 Kasım'ında. İnşallah, Ankara başta olmak üzere Türkiye'nin her tarafında ilk günkü heyecanla kutlu yürüyüşümüze devam etmeye var mısınız? 2019'da yeni bir destan yazacak mıyız? Onun için daha çok çalışacağız. Bu sistem değişikliğinin getirdiği tek başına iktidarı, Türkiye'nin aydınlık yarınları için AK Parti kadroları ile gerçekleştirmeye kararlıyız."



"SİZLERE CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN SELAMINI GETİRDİM"



"Bizim yolumuz FETÖ'cülerin, bölücülerin yolu değil. Biz milletle yürürüz, milletle beraber gideriz. Bu sıcakta, bu bayram gününde sizi daha fazla bu kapalı mekanda tutmaya gönlüm razı gelmiyor. Ankara'ya yaptığımız hizmetler, yapacağımız hizmetler bunu konuşacağız. Burada sözlerimi noktalarken sizlere milletin adamı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdim. Bu duygularla sözlerime son verirken bir kez daha mübarek Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum."



SÜRÜCÜLERE UYARI



Bayram süresince maalesef, tatile gidenlerden trafik kazalarında 44 vatandaşımızı kaybettik. Şimdi dönüşler başlıyor. Lütfen acele etmeyin. Yolların kralı olmayın. Yolların kuralı var, uyun.