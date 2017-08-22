Başbakan Binali Yıldırım, resmi temaslarda bulunmak üzere TSİ 19.00'da Vietnam'ın başkenti Hanoi'ye geldi.

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Başbakan Binali Yıldırım'ı, Noi Bai Uluslararası Havalimanı'nda, Türkiye'nin Hanoi Büyükelçisi Akif Ayhan ve diğer yetkililer karşıladı.



Başbakan Yıldırım ile Başbakan Yardımcıları Mehmet Şimşek, Recep Akdağ, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AKP Grup Başkenvekilleri Mustafa Elitaş, Mehmet Muş ile AKP Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan da Hanoi'ye geldi.



Resmi ziyarette bulunan Başbakan Yıldırım, Vietnam Başbakanı Nguyen Xuan Phuc ve Vietnam Ulusal Meclis Başkanı Nguyen Thi Kim Ngan ile görüşecek, Türkiye-Vietnam İş Forumu'na katılacak.



Yıldırım, Vietnam Sosyal Bilimler Akademisi'nde, şahsına tevdi edilecek üstün şeref madalyası törenine katılacak.

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