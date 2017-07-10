Gaziantep'te FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin 35 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, ara kararında Başbakanlığın müdahillik talebini kabul etti.

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine yönelik, İslahiye ilçesindeki 106. Topçu Alay Komutanlığında yaşananlara ilişkin çoğu meslekten çıkarılan 13'ü tutuklu 35 askerin yargılanmasına öğle arasının ardından devam edildi.

7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya haklarında çeşitli suçlardan 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ile 15 yıla kadar hapis cezası istenen, dönemin 106. Topçu Alay Komutanı Albay Turgut Çelebi'nin de aralarında bulunduğu, 13'ü tutuklu 35 sanık, avukatları ve yakınları katıldı.

Avukatlar, öğleden önce dinlenen tanıkların aleyhe olanları kabul etmediklerinin belirterek, sanıkların atılı suçu işlemediğini savundu.

Kolluk kuvvetlerinin toplumsal olaylarda destekleme (KOKTOD) faaliyetinin suç sayılamayacağını öne süren bazı avukatlar, tutuklu sanıkların tahliyesini talep etti.

Cumhuriyet Savcısı Berekat Aksoy, mevcut delil durumu, atılı suçun katalog suçlardan olmasını ve kanundaki üst sınırını dikkate alarak, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına, Başbakanlık'ın davaya katılma talebinin kabulüne karar verilmesini talep etti.

Mahkeme Başkanı Ercan Kumhak, ara kararı açıkladı.

Tutuksuz sanıkların davalardan muaf tutulma taleplerini reddettiğini bildiren Başkan Kumhak, tutuklu sanık Zeki Özcan'ın tahliyesine, diğer tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına ve tutuksuz sanıkların da adli kontrol hükümlerinin devamına karar verildiğini ifade etti.



Başbakanlık müdahil oldu

Başkan Kumhak, Başbakanlığın suçtan zarar görme gerekçesiyle davaya müdahil olma talebinin de kabul edildiğini kaydetti.

Kararın ardından duruşma ertelendi.