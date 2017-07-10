Başbakanlık ve bağlı kuruluşlarda FETÖ operasyonu yapıldı. ByLock kullandığı gerekçesiyle 43 kişi hakkında gözaltı kararı alındı. Bu kişilerden 6'sının aktif görevde olduğu öğrenildi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan bilgilendirmeye göre, kamu kurum ve kuruluşlarındaki FETÖ mensuplarına yönelik soruşturma kapsamında sabah saatlerinde operasyon başlatıldı.



Örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen şüphelilerden bazıları gözaltına alındı.



Adreslerinde bulunamayan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.



ulusal.com.tr FETÖ soruşturması kapsamında Başbakanlık ve bağlı kuruluşlarda 6'sı aktif görevde olan 43 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan bilgilendirmeye göre, kamu kurum ve kuruluşlarındaki FETÖ mensuplarına yönelik soruşturma kapsamında sabah saatlerinde operasyon başlatıldı.Örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen şüphelilerden bazıları gözaltına alındı.Adreslerinde bulunamayan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.