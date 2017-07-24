TBMM Başkanı İsmail Kahraman, basının esas görevlerinden birinin de demokrasi ve özgürlüklerin savunulması ve yaşatılması olduğunu belirtti.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 24 Temmuz Basın Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.



Haberleşme teknolojilerinin gelişmesinin, basını zamanla yarışır hale getirdiğini; ancak habercilikte hızlılık yanında doğruluk, dürüstlük ve tarafsızlığın da son derece önemli olduğuna işaret eden Kahraman, insanların gelişmeleri mantıklı ve sağlıklı bir şekilde değerlendirebilmelerinin de doğru ve yansız yayıncılıkla mümkün olabileceğini ifade etti.



"Basının bir görevi de ülkemizin geleceğe matuf hedeflerine ulaşabilmesi konusunda halkımızı bilim, sanat, siyaset gibi her konuda doğru bilgilendirip, şuurlandırmasını gerekli kılmaktadır." değerlendirmesinde bulunan Kahraman, şunları kaydetti:



"Basın, aynı zamanda bir kamu hizmeti görmektedir. Bu hizmetin inandırıcılığı ve etkinliği, temel ilkelerden taviz verilmemesini gerektirir. Bu çerçevede, basındaki çok sesliliğin ve özgürlüklerin yaşatılması son derece önemlidir. Basının etkinliği, demokrasi ve özgürlük ortamının korunmasıyla mümkündür. Basının esas görevlerinden biri de demokrasi ve özgürlüklerin savunulması ve yaşatılmasıdır. Bu arada özellikle 15 Temmuz 2016 tarihinde vatan hainlerinin gerçekleştirmek istedikleri darbe girişiminde basınımızın takdire şayan bir yayıncılık hizmeti verdiği de unutulmamalıdır. Devletimize kasteden hainlere karşı, milletin sesi olarak yaptıkları yayınlarla Türkiye’nin dünyaya açılan penceresi olmuşlardır. Bu çerçevede basının bölücü, yıkıcı odakların sözcüsü gibi yayınlar yapmaması da önemli bir husustur. Basın özgürlüğüne ilişkin ülkemizde yapılan tartışmaların altında da bu ayrıntı yatmaktadır. Bu düşüncelerle, ülkemizin birliği ve bütünlüğünden yana tavır koyan, hürriyetçi demokrasiyi yaşatmak için yayınlar yapan basınımızın mensuplarının Basın Bayramını kutluyor, hayırlı hizmetlerinde başarılar diliyorum."

