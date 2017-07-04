Van'ın Başkale ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.Kaynak: AA
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, ilçede dün teröristlerle çıkan çatışmada iki askerin yaralanmasının ardından bölgede güvenlik güçlerince geniş çaplı operasyon başlatıldı.
Biri kadın 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda kalaşnikof piyade tüfeği, kanas keskin nişancı silahı, roketatar ve bu silahlara ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
Bölgede operasyon devam ediyor.
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