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Başkale'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Van'ın Başkale ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Başkale'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
Van'ın Başkale ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, ilçede dün teröristlerle çıkan çatışmada iki askerin yaralanmasının ardından bölgede güvenlik güçlerince geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Biri kadın 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda kalaşnikof piyade tüfeği, kanas keskin nişancı silahı, roketatar ve bu silahlara ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Bölgede operasyon devam ediyor.

Kaynak: AA
Etiketler; #van #başkale #terörist
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