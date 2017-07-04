Van'ın Başkale ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

'ınilçesinde düzenlenen operasyondaetkisiz hale getirildiği bildirildi.Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, ilçede dün teröristlerle çıkan çatışmada iki askerin yaralanmasının ardından bölgede güvenlik güçlerince geniş çaplı operasyon başlatıldı.Biri kadın 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda kalaşnikof piyade tüfeği, kanas keskin nişancı silahı, roketatar ve bu silahlara ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.Bölgede operasyon devam ediyor.