Orası benim değil’ Şanlıurfa’da, yeni Bakan Fakıbaba’ya coşkulu karşılama..

GIDA, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, ilk resmi ziyaretini memleketi Şanlıurfa’ya yaptı. Özel uçakla kente gelen Bakan Fakıbaba’yı karşılamak isteyenler uzun kuyruk oluşturdu.



Son kabine revizyonunda Gıda, Tarım ve Hayvancılık eski Bakanı Faruk Çelik’ten boşalan bakanlık koltuğuna getirilen Ahmet Eşref Fakıbaba, seçim bölgesi Şanlıurfa’ya geldi. Özel uçakla GAP Havaalanı'na gelen Fakıbaba’yı, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, bürokratlar, partililer ve vatandaşlar karşıladı. Uçaktan inen yeni bakan Fakıbaba ile tokalaşmak isteyenler uzun kuyruk oluşturdu. Kendisini karşılamaya gelenlerle tek tek tokalaşan Fakıbaba daha sonra beraberindeki milletvekilleri ile birlikte uzun bir araç konvoyu eşliğinde havaalanından ayrıldı. Fakıbaba’nın konvoyunun geçtiği güzergahlarda ise bazı kişiler meşale yakıp sevgi gösterisinde bulundu.



Kent merkezindeki bir restoranda tebrikleri kabul eden Bakan Fakıbaba, Gıda Tarım ve Hayvancılık eski bakanı Faruk Çelik’e yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Bakanlık görevini bayrak yarışına benzeten Fakıbaba, şöyle konuştu:



"Ben bu bayrağı teslim aldım. Şanlıurfa için Türkiye için vallahi canımı vermezsem namerdim. Beni yalnız bırakmayan milletvekilli arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Şanlıurfa’ya ve Türkiye’ye hizmet vermekten gurur duyuyoruz. Siz Fakıbaba’yı biliyorsunuz ama bir zamana ihtiyacımız var. Yalan yok, mazlumun hakkını tenezzül eden namerttir. Biz hep beraber el ele milletvekillerim başkanlarım ve sivil toplum örgütleriyle birlikte Şanlıurfa halkına layık olacağız. Bu bir ekip oyunudur, Fakıbaba yok bir takım vardır. Biz takım oyununu oynamak zorundayız. Ben sadece bakan değilim benim milletvekili arkadaşlarım da bakandır."



BAŞKANLIK KOLTUĞUNA OTURMADI



Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, 2 dönem başkanlık yaptığı Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Burada Başkan Nihat Çiftçi tarafından makam koltuğuna oturması teklifi yapılan Fakıbaba, ‘Orası benim değil’ diyerek bu teklifi reddetti.



2014’teki yerel seçimlerde koltuğunu eski Vali Celalettin Güvenç’e bıraktıktan sonra belediyeye uğramadığı öğrenilen bakan Fakıbaba 4 yıl sonra Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı olarak ziyaret ettiği belediyede yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan olarak yükünün çok ağır olduğunu ifade eden Fakıbaba, “Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı sadece Türkiye’yi değil, dünyayı ilgilendiren en önemli konulardan birisidir. İnsanın yaşaması için gıda çok önemlidir. Her 25 dakikada dünyada yaşayan insanların birisi açlık sınırının altına düşüyor. Bu da şu anlama geliyor; 10, 15 yıl sonra gıda, dünyanın en önemli konusu olacaktır. Şu anda 7 milyar ortalama nüfusumuz var, halen açlıktan ölen insanlar var. Bu nedenle yükümüz çok ağır" dedi.



'KURBAN FİYATLARI İÇİN BİRAZ BEKLEYECEĞİZ'



Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla kurbanlıkların fiyatı konusunda kısa açıklamada bulunan Bakan Fakıbaba, "Kurbanlıkların fiyatın ne olacağı konusunda bir şey söylemem mümkün değil. İşi rakamlarla ifade etmem ama Fakıbaba olarak, samimi bir şekilde Cumhurbaşkanımızın bana direktifi 'Herkesin mutlu olabileceği, üreticinin, tüketicinin, esnafın, kasabın, sanayicinin, üretenin herkesin dengeyi bulabileceğimiz bir sistem bulacaksın' dedi. Ben de 'Emrin olur' dedim ve arkadaşlarla birlikte onun için çalışıyoruz ama kurbanda fiyatlar 'Böyle olacak, şöyle olacak' demem bana göre doğru olmaz. Biraz beklemek lazım" diye konuştu.



Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba tamamlanan programının ardından özel görüşmeler için otele geçti.



Bakanlar Fakıbaba ve Özlü, esnaf ziyaretinde

GIDA, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Şanlıurfa'da sabah namazı kılıp, ziyaret ettikleri esnafla kahvaltı yaptı.



Bakanlar Fakıbaba ve Özlü, beraberindeki kent yöneticileri ve milletvekilleri ile birlikte sabah saatlerinde kentin simgesi olan Balıklıgöl Platosu'nda bulunan Dergah Camisi'nde sabah namazı kıldı. İki bakan namazın ardından Hazreti İbrahim’in doğduğuna inanılan mağarayı da ziyaret ederek burada yine şifalı olduğuna inanılan sudan içti. Balıklıgöl'ü dolaşan bakanlar, balıklara yem atıp birlik ve beraberlik için dua etti.



Bakanlar Fakıbaba ve Özlü daha sonra Balıklıgöl civarında bulunan esnafı dolaştı. Esnafla sohbet edenler bakanlar ve beraberindekiler daha sonra bir çay ocağına oturup, közlenmiş patlıcan, biber ve simitten oluşan kahvaltı yaptı. Esnafın sorunlarını dinleyerek notlar alan bakan Fakıbaba, sorunların çözümü için ilgileneceğini ifade etti. Kentte işsizliğin çok önemli boyutlarda olduğunu belirten Fakıbaba, sorunun aşılması için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ile birlikte temaslar yapacaklarını kaydetti.



GIDA, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, ilk resmi ziyaretini memleketi Şanlıurfa’ya yaptı. Özel uçakla kente gelen Bakan Fakıbaba’yı karşılamak isteyenler uzun kuyruk oluşturdu.



Son kabine revizyonunda Gıda, Tarım ve Hayvancılık eski Bakanı Faruk Çelik’ten boşalan bakanlık koltuğuna getirilen Ahmet Eşref Fakıbaba, seçim bölgesi Şanlıurfa’ya geldi. Özel uçakla GAP Havaalanı'na gelen Fakıbaba’yı, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, bürokratlar, partililer ve vatandaşlar karşıladı. Uçaktan inen yeni bakan Fakıbaba ile tokalaşmak isteyenler uzun kuyruk oluşturdu. Kendisini karşılamaya gelenlerle tek tek tokalaşan Fakıbaba daha sonra beraberindeki milletvekilleri ile birlikte uzun bir araç konvoyu eşliğinde havaalanından ayrıldı. Fakıbaba’nın konvoyunun geçtiği güzergahlarda ise bazı kişiler meşale yakıp sevgi gösterisinde bulundu.



Kent merkezindeki bir restoranda tebrikleri kabul eden Bakan Fakıbaba, Gıda Tarım ve Hayvancılık eski bakanı Faruk Çelik’e yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Bakanlık görevini bayrak yarışına benzeten Fakıbaba, şöyle konuştu:



"Ben bu bayrağı teslim aldım. Şanlıurfa için Türkiye için vallahi canımı vermezsem namerdim. Beni yalnız bırakmayan milletvekilli arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Şanlıurfa’ya ve Türkiye’ye hizmet vermekten gurur duyuyoruz. Siz Fakıbaba’yı biliyorsunuz ama bir zamana ihtiyacımız var. Yalan yok, mazlumun hakkını tenezzül eden namerttir. Biz hep beraber el ele milletvekillerim başkanlarım ve sivil toplum örgütleriyle birlikte Şanlıurfa halkına layık olacağız. Bu bir ekip oyunudur, Fakıbaba yok bir takım vardır. Biz takım oyununu oynamak zorundayız. Ben sadece bakan değilim benim milletvekili arkadaşlarım da bakandır."

BAŞKANLIK KOLTUĞUNA OTURMADI



Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, 2 dönem başkanlık yaptığı Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Burada Başkan Nihat Çiftçi tarafından makam koltuğuna oturması teklifi yapılan Fakıbaba, ‘Orası benim değil’ diyerek bu teklifi reddetti.



2014’teki yerel seçimlerde koltuğunu eski Vali Celalettin Güvenç’e bıraktıktan sonra belediyeye uğramadığı öğrenilen bakan Fakıbaba 4 yıl sonra Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı olarak ziyaret ettiği belediyede yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan olarak yükünün çok ağır olduğunu ifade eden Fakıbaba, “Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı sadece Türkiye’yi değil, dünyayı ilgilendiren en önemli konulardan birisidir. İnsanın yaşaması için gıda çok önemlidir. Her 25 dakikada dünyada yaşayan insanların birisi açlık sınırının altına düşüyor. Bu da şu anlama geliyor; 10, 15 yıl sonra gıda, dünyanın en önemli konusu olacaktır. Şu anda 7 milyar ortalama nüfusumuz var, halen açlıktan ölen insanlar var. Bu nedenle yükümüz çok ağır" dedi.



'KURBAN FİYATLARI İÇİN BİRAZ BEKLEYECEĞİZ'



Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla kurbanlıkların fiyatı konusunda kısa açıklamada bulunan Bakan Fakıbaba, "Kurbanlıkların fiyatın ne olacağı konusunda bir şey söylemem mümkün değil. İşi rakamlarla ifade etmem ama Fakıbaba olarak, samimi bir şekilde Cumhurbaşkanımızın bana direktifi 'Herkesin mutlu olabileceği, üreticinin, tüketicinin, esnafın, kasabın, sanayicinin, üretenin herkesin dengeyi bulabileceğimiz bir sistem bulacaksın' dedi. Ben de 'Emrin olur' dedim ve arkadaşlarla birlikte onun için çalışıyoruz ama kurbanda fiyatlar 'Böyle olacak, şöyle olacak' demem bana göre doğru olmaz. Biraz beklemek lazım" diye konuştu.



Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba tamamlanan programının ardından özel görüşmeler için otele geçti.



Bakanlar Fakıbaba ve Özlü, esnaf ziyaretinde

GIDA, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Şanlıurfa'da sabah namazı kılıp, ziyaret ettikleri esnafla kahvaltı yaptı.



Bakanlar Fakıbaba ve Özlü, beraberindeki kent yöneticileri ve milletvekilleri ile birlikte sabah saatlerinde kentin simgesi olan Balıklıgöl Platosu'nda bulunan Dergah Camisi'nde sabah namazı kıldı. İki bakan namazın ardından Hazreti İbrahim’in doğduğuna inanılan mağarayı da ziyaret ederek burada yine şifalı olduğuna inanılan sudan içti. Balıklıgöl'ü dolaşan bakanlar, balıklara yem atıp birlik ve beraberlik için dua etti.



Bakanlar Fakıbaba ve Özlü daha sonra Balıklıgöl civarında bulunan esnafı dolaştı. Esnafla sohbet edenler bakanlar ve beraberindekiler daha sonra bir çay ocağına oturup, közlenmiş patlıcan, biber ve simitten oluşan kahvaltı yaptı. Esnafın sorunlarını dinleyerek notlar alan bakan Fakıbaba, sorunların çözümü için ilgileneceğini ifade etti. Kentte işsizliğin çok önemli boyutlarda olduğunu belirten Fakıbaba, sorunun aşılması için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ile birlikte temaslar yapacaklarını kaydetti.



FAKIBABA: CİĞER KEBABI İÇİN PATENT ALACAĞIZ



Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, beraberinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ile birlikte esnaf ziyareti kapsamında Haşimiye Meydanı'nda bulunan ciğercilerle bir araya geldi. İkram edilen ciğer kebabından yiyen Bakan Fakıbaba, "Ciğer Şanlıurfa'da yenir, başka yerde bu lezzeti bulamazsınız. Ciğerin anavatanı, en güzel yapıldığı yer Şanlıurfa'dır. Ciğer kebabının inşallah patentini alacağız" dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, beraberinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ile birlikte esnaf ziyareti kapsamında Haşimiye Meydanı'nda bulunan ciğercilerle bir araya geldi. İkram edilen ciğer kebabından yiyen Bakan Fakıbaba, "Ciğer Şanlıurfa'da yenir, başka yerde bu lezzeti bulamazsınız. Ciğerin anavatanı, en güzel yapıldığı yer Şanlıurfa'dır. Ciğer kebabının inşallah patentini alacağız" dedi.