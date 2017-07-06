İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "İstanbul Adalet Sarayında bulunan banka ATM cihazlarında yapılan kontroller neticesinde herhangi bir kart kopyalama cihazına rastlanmadığı tespit edilmiştir" açıklaması yaptı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasında bazı basın yayın organlarında yer alan "Adliyede Bankamatik Skandalı" başlıklı haberlerin içeriğinde, İstanbul Adalet Sarayı'nda görevli çalışanların maaşlarını çektikleri adliyedeki banka ATM'lerine kart kopyalama cihazı yerleştirildiği ve kopyalanan kartlarla bir süre sonra İstanbul'un farklı semtlerindeki banka ATM'lerinden para çekildiğinin belirtildiğini, bu nedenle kamuoyunu doğru bilgilendirmek açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğunu belirtti.



Açıklamada, şunlar kaydedildi:



"İstanbul Adalet Sarayında bulunan banka ATM cihazlarında yapılan kontroller neticesinde herhangi bir kart kopyalama cihazına rastlanmadığı tespit edilmiştir. Ancak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yargı alanı çevresinde bulunan banka ATM'lerinde gerçekleşen kart kopyalama olaylarıyla ilgili soruşturma işlemleri başsavcılığımızca yürütülmektedir. Bu itibarla, İstanbul Adalet Sarayı içinde bulunan banka ATM'lerine kart kopyalama cihazı yerleştirilerek personelin maaş hesaplarının boşaldığına dair çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır"