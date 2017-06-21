Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Minibüste bir başka yolcu tarafından hakarete ve şiddete maruz kaldığını iddia eden mağdure M.S.nin Yenişehir Polis Merkezine şikayette bulunması üzerine şüpheli E.K. hakkında soruşturma başlatılmıştır. Kolluğa yapılan şikayet üzerine 'hakaret', 'kasten yaralama' ve 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçlarından başlatılan tahkikatta, önce şüphelinin açık kimlik ve adresi tespit edilmiş, polis tarafından savunması alınmış ve hakkında Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesince Vergi Usul Yasasına Muhalefet suçundan verilmiş olan mahkumiyet kararı olduğunun tespiti üzerine serbest bırakılmayarak aynı tarihte cezasını infaz etmek üzere Silivri Açık Cezaevine gönderilmiştir" ifadeleri yer aldı.

0 0 0 0

İstanbul Pendik'te minibüste şortlu bir kıza saldırdığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan şüphelinin, Vergi Usul Yasasına Muhalefet suçundan verilmiş olan mahkumiyet kararı doğrultusunda serbest bırakılmayarak Silivri Açık Cezaevine gönderildiği bildirildi.



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosundan yapılan açıklamada, "Pendik'te 14 Haziran'da yolcu olarak bulunduğu minibüste, bir başka yolcu tarafından hakarete ve şiddete maruz kaldığını iddia eden mağdure M.S'nin, Yenişehir Polis Merkezine şikayette bulunması üzerine şüpheli E.K. hakkında soruşturma başlatılmıştır." denildi.



Açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Kolluğa yapılan şikayet üzerine 'hakaret', 'kasten yaralama' ve 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçlarından başlatılan tahkikatta, önce şüphelinin açık kimlik ve adresi tespit edilmiş, 17 Haziran'da polis tarafından savunması alınmış ve hakkında Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesince Vergi Usul Yasasına Muhalefet suçundan verilmiş olan mahkumiyet kararı olduğunun tespiti üzerine serbest bırakılmayarak aynı tarihte cezasını infaz etmek üzere Silivri Açık Cezaevine gönderilmiştir."



Olaya ilişkin tahkikat evrakının kolluk tarafından bugün adliyeye getirildiği belirtilen açıklamada, mağdurenin kesin doktor raporunun temini için Adli Tıp Kurumuna müzekkere yazıldığı, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Kaynak: