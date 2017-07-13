Batman Cumhuriyet Başsavcısı Taşkale, "Batman'da şu ana kadar örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığını tespit ettiğimiz 600 kişi var." dedi.

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Batman Cumhuriyet Başsavcısı Şenol Taşkale, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin ardından hainlerin tespiti ve yakalanması için güçlü ve kararlı çalışmalar başlatıldığını belirterek, "Batman'da şu ana kadar örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığını tespit ettiğimiz 600 kişi var. Bunların ByLock üzerinden kullandıkları mesajların deşifre edilme çalışması sürüyor." dedi.



Taşkale, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Temmuz 2016'da asker üniformasına gizlenmiş hain teröristlerin darbe girişimiyle karşı karşıya kaldıklarını ancak bu girişimin başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın dik duruşu ve milletin inançlı duruşuyla bertaraf edildiğini söyledi.



"Darbe girişiminin bertaraf edilmesinin ardından hainlerin tespiti ve yakalanması için güçlü ve kararlı bir şekilde çalışmalar başlatıldı." diyen Taşkale, çalışmalar kapsamında kentte çok sayıda gözaltı ve tutuklamalar olduğunu kaydetti.



Taşkale, şöyle devam etti:



"Bu, demek değildir ki mücadele son buldu aksine daha güçlü bir şekilde bu teröristlerle mücadeleye devam ediyoruz. Batman'da şu ana kadar örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığını tespit ettiğimiz 600 kişi var. Bunların ByLock üzerinden kullandıkları mesajların deşifre edilme çalışması sürüyor. Bunlardan 200'ü aşkın kişi tutuklandı. ByLock kullandığını tespit ettiğimiz kişilere yönelik soruşturma devam ediyor."

FETÖ ile mücadelenin sonuna kadar süreceğine dikkati çeken Taşkale, "Aksi takdirde 15 Temmuz gecesi şehit düşen, gazi olan kardeşlerimizin yüzüne nasıl bakarız?" ifadelerini kullandı.

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