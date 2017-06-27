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Batman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı

Batman'nın Kuyubaşı TOKİ konutlarına Bölücü terör örgütü ve işbirlikçilerine yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda 2 düdüklü tencere ile 20 kilogramlık yağ tenekesinde hazırlanmış patlayıcı ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Batman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı
Batman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. 

Polis ekipleri, PKK'lı teröristler ve işbirlikçilerin kaldığı Kuyubaşı TOKİ konutlarında bir eve operasyon düzenledi. 

Operasyonda eylemlerde kullanılacağı değerlendirilen 13 roketatar başlığı, 12 roketatar sevk fişeği, 2 bin 100 adet dolu fişek, 440 biksi mühimmatı, iki düdüklü tencere ile 20 kilogramlık yağ tenekesinde hazırlanmış el yapımı patlayıcı ve 200 metre elektrik kablosu ele geçirildi.

Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. 

Bu arada Diyarbakır ve Bingöl'de de operasyonlar sürüyor. 

Diyarbakır'daki operasyonlarda 1 terörist silahlı ve teçhizatsız olarak güvenlik güçlerine teslim oldu.

Bingöl'ün Yayladere kırsalında ise saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen teröristlere ait silah mevzi, mağara ve sığınaklar düzenlenen hava harekatında imha edildi.



ulusal.com.tr
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