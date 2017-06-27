Batman'nın Kuyubaşı TOKİ konutlarına Bölücü terör örgütü ve işbirlikçilerine yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda 2 düdüklü tencere ile 20 kilogramlık yağ tenekesinde hazırlanmış patlayıcı ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Batman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.Polis ekipleri, PKK'lı teröristler ve işbirlikçilerin kaldığı Kuyubaşı TOKİ konutlarında bir eve operasyon düzenledi.Operasyonda eylemlerde kullanılacağı değerlendirilen 13 roketatar başlığı, 12 roketatar sevk fişeği, 2 bin 100 adet dolu fişek, 440 biksi mühimmatı, iki düdüklü tencere ile 20 kilogramlık yağ tenekesinde hazırlanmış el yapımı patlayıcı ve 200 metre elektrik kablosu ele geçirildi.Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.Bu arada Diyarbakır ve Bingöl'de de operasyonlar sürüyor.Diyarbakır'daki operasyonlarda 1 terörist silahlı ve teçhizatsız olarak güvenlik güçlerine teslim oldu.Bingöl'ün Yayladere kırsalında ise saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen teröristlere ait silah mevzi, mağara ve sığınaklar düzenlenen hava harekatında imha edildi.