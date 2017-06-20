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Baykal'dan yürüyüşe destek

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'dan, Adalet Yürüyüşü ile ilgili açıklamalar geldi. Yürüyüş'e "Demokratik tepki" sözleriyle destek veren Baykal "İktidara tavsiyem bizi de yürümek zorunda bırakmasınlar" ifadelerini kullandı.

Baykal'dan yürüyüşe destek

Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, "Sayın Genel Başkan bir adalet yürüyüşü başlattı. Bu, demokratik bir hak kullanımı niteliğindedir. Protesto ve gösteri hakkını kullanması, demokrasinin bir gereği." dedi.

Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nde basın toplantısı düzenleyen Milletvekili Baykal, Türkiye'nin bir süreden beri siyasi hukuki krizle karşı karşıya olduğunu iddia etti.

Darbe girişimi sonrasındaki sürece değinen Baykal, "Yargı devreye girmeden gerçekleştirilen işlemler, hukukun devreye girmesini sabırla bekletiyor." diye konuştu.

Adaletin siyasallaştığını ve krizlerin bu nedenle ortaya çıktığını iddia eden Baykal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı yürüyüşü desteklediğini söyledi.

Baykal, "Sayın Genel Başkan bir adalet yürüyüşü başlattı. Bu, demokratik bir hak kullanımı niteliğindedir. Protesto ve gösteri hakkını kullanması, demokrasinin bir gereği. Barışçıl bir eylem." dedi.

Gazetecilerin sorularını da cevaplandıran Baykal, "Kılıçdaroğlu ile yürüyecek misiniz?" sorusuna, "Sayın Genel Başkan'la adalet yürüyüşü konusunda birlikte yürüyelim şeklinde bir görüşme olmadı. Ben de çok yakından izliyorum. Gayet iyi gidiyor. Sakın geriye dönmesinler." yanıtını verdi. 

Sağduyulu bir devlet anlayışının egemen olması gerektiğini savunan Baykal, Enis Berberoğlu'ndan avukatı aracılığıyla bilgi aldığını da sözlerine ekledi.


Kaynak: AA
Etiketler; #chp #Deniz Baykal #Adalet Yürüyüşü
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Adil Aydın - 5 gün önce
Sağduyulu devlet anlayışı : fetö, pkk ve Milletimiz'e tuzaklar kuran / öldürten suçluları yargılayıp mahkum eder.
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Adil Aydın - 5 gün önce
Milletimiz için zararlı işler yapmayarak, gündemde olmak, daha mantıklı ve hayırlı.
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Adil Aydın - 5 gün önce
Ordu bozan çorbada Sayın Baykal'ın tuzu olmasın.
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