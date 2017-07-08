Askeri okullar açılsın
Askeri okullar açılsın
Ege'de deprem oldu
Ege'de deprem oldu
Erdoğan, Trump ile görüştü
Erdoğan, Trump ile görüştü
Teröristler karakola sızmaya çalıştı
Teröristler karakola sızmaya çalıştı

Baykan Kaymakamı Kocabey'e saldırıyla ilgili 26 gözaltı var

PKK'lı teröristlerin Kaymakam Mehmet Kocabey'e düzenlediği saldırıyla ilgili 26 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Baykan Kaymakamı Kocabey'e saldırıyla ilgili 26 gözaltı var

Siirt'in Baykan ilçesinde PKK'lı teröristlerce Kaymakam Mehmet Kocabey'e düzenlenen saldırıyla ilgili 26 şüpheli gözaltına alındı.

Kaymakam Kocabey'e yönelik düzenlenen saldırıyla ilgili jandarma ve emniyet ekiplerince başlatılan geniş çaplı operasyon devam ediyor.

Operasyonda, şu ana kadar 26 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaymakam Mehmet Kocabey, Baykan ilçesi ile Veyselkarani ve Atabağ beldelerinde Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmişti. 

ulusal.com.tr

Etiketler; #pkk #Mehmet Kocabey #gözaltı
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Kılıçdaroğlu, HDP'lileri "Onlar terörist değil" sözleriyle savundu
Sonraki Haber
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Türkiye'ye geliyor
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.