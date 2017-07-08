PKK'lı teröristlerin Kaymakam Mehmet Kocabey'e düzenlediği saldırıyla ilgili 26 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Siirt'in Baykan ilçesinde PKK'lı teröristlerce Kaymakam Mehmet Kocabey'e düzenlenen saldırıyla ilgili 26 şüpheli gözaltına alındı.



Kaymakam Kocabey'e yönelik düzenlenen saldırıyla ilgili jandarma ve emniyet ekiplerince başlatılan geniş çaplı operasyon devam ediyor.



Operasyonda, şu ana kadar 26 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.



Kaymakam Mehmet Kocabey, Baykan ilçesi ile Veyselkarani ve Atabağ beldelerinde Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmişti.



ulusal.com.tr