Bayraktar Akıncı TİHA'nın teslim tarihi belli oldu

Bayraktar Akıncı TİHA, Atak Faz-2, Füze Sistemi Hisar-A, Hücum Gemisi TCG Anadolu... Türk ordusu tüm bu milli ürünleri envanterine bu yıl katacak.

Türk savunma sanayisi, 2020 yılında güvenlik güçlerine bir dizi yeni platform ve sistemin teslimatına başlayacak.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, başkanlıkta basın toplantısı düzenledi. Toplantıda, 2019 yılı faaliyetlerini değerlendirdi ve 2020 hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Demir, Bayraktar Akıncı TİHA'yı 2020 sonunda teslim edeceklerini, Atak Faz-2 helikopterlerini teslime başlayacaklarını belirtti.

İsmail Demir, Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi Hisar-A'yı ve Atmaca deniz füzesini 2020'de envantere alacaklarını ifade etti.

Deniz platformları alanında Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olacak Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi TCG Anadolu da 2020 sonunda teslim edilecek.

Özellikleri geliştirilmiş Kamikaze Mini İnsansız Hava Aracı Kargu-2’lerin ve Otonom Taktik Vurucu Sabit Kanatlı İHA Alpagu’nun teslimatlarına geçilecek. Kargo İHA’nın sözleşmesi imzalanacak, tasarım ve geliştirme faaliyetleri gerçekleştirilecek. Kara Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyacı için Temel Eğitim Helikopteri Projesi kapsamında sözleşme imzalanacak.

Ayrıca, Kara Kuvvetleri Komutanlığı için üretimi yapılan Mayına Karşı Kısmi Korumalı Kurtarıcı Araç ilk kez kullanıma girecek. Zırhlı Amfibi Hücum Aracı'nın kalifikasyon testlerine başlanacak. Hafif, orta ve ağır sınıf insansız kara araçlarından bazı gruplarda ihaleye çıkılacak ve bazı sınıf araçlar envantere alınacak.

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