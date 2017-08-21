TRT Haber'e konuşan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'dan bayramda yola çıkacak olanlar için önemli bir haber geldi.
Bakan Arslan, hükümet tarafından 10 güne çıkarılan bayram tatili boyunca yolların tamamında acil olanlar dışındaki tüm çalışmaların durdurulacağını belirtti.
OTOYOLLAR ÜCRETSİZ
Öte yandan Bakan Arslan, daha önce yaptığı açıklamada, 30 Ağustos Çarşamba günü başlamak üzere, 5 Eylül Salı günü sabah 07.00’ye kadar, Yap İşlet Devret (YİD) köprüleri hariç, köprü ve otoyolların ücretsiz olacağını da duyurmuştu.
ulusal.com.tr
Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, bayram tatili boyunca yolların tamamında acil olanlar dışında çalışmaların durdurulacağını söyledi
TRT Haber'e konuşan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'dan bayramda yola çıkacak olanlar için önemli bir haber geldi.
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