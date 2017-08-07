Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı bu hafta içinde netleşecek. 30 Ağustos Zafer Bayramı ile Kurban Bayramı birleşirse tatil 6 gün olacak. Vatandaşlar da tatil hazırlıklarına şimdiden başladı. Turizmcilerin beklentisi ise tatilin 10 güne çıkarılması...

Kurban Bayramı yaklaşıyor. Tatilin kaç gün olacağının bu hafta içinde belli olaması bekleniyor. Yerli turist de planlarını buna göre yapacak.



Bu yıl, 31 Ağustos Perşembe günü Arefe olarak kabul ediliyor. 1-4 Eylül arası ise Kurban Bayramı... Yani Arefe tatile dahil edilirse 5 günlük bayram tatili olacak.



Diğer yandan Kurban Bayramı'nın hemen öncesinde ulusal bayramın olması uzun tatil umudunu pekiştiriyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı da eklenirse tatil 6 güne uzayacak.



Diğer bir ihtimalle de 28-29 Ağustos tarihlerinin resmi veya idari tatil ilan edilmesi, bu durumda tatilin 10 güne kadar çıkmasını mümkün olabilir. Turizimcilerin beklentisi de bu yönde...



Bayram, her yıl biraz daha geriye gelerek yaz aylarına doğru çekilmeye başladı. Böyle olunca sıcaklardan bunalan vatandaşlar bayramı tatil fırsatı olarak görüyor. Turizimciler de kötü geçen sezonu telafi etmek istiyor.



Kurban Bayramı için artık geri sayım başlarken planlarını yapanların merak ettiği konu tatilin kaç gün olacağı... Zafer Bayramı ve Kurban Bayramı tatili birleştirilir mi sorusunun yanıt bulmasıyla tatil planları da netleşecek.





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