Kurban bayramı tatilinin kaç gün olacağı konusu henüz karara bağlanmadı, tartışmalar sürüyor. Gözler hükümetten gelecek açıklamada. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci "Bakanlar Kurulu'nda konuşacağız." dedi

Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?



Merak edilen bu sorunun yanıtı belirsizliğini koruyor. Gözlerin çevirildiği hükümet kanadından son açıklama Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi'den geldi.



Tüfenkci dün katıldığı bir toplantıda bir basın mensubunun "Bayram tatili kaç gün olacak?" sorusuna; "Onu Bakanlar Kurulu'nda konuşacağız. Ondan sonra sizinle arkadaşlarımız paylaşacak." yanıtını vermekle yetindi.



İki gün önce de Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci “Ülkemizin çalışıp üretmeye ihtiyacı var.” diyerek, tatilin uzatılmaması yönünde görüş belirtmiş ancak konu turizm sektörü bağlamında ele alındığında yorum yapmaktan kaçınmıştı.



Tatilin kaç gün olacağı yapılacak ilk Bakanlar Kurulu toplantısında görüşülüp karara bağlanacak.



Tatil süresi ile ilgili 3 ayrı seçenek var. İlki çarşamba gününe denk gelen 30 Ağustos Zafer Bayramı. 31 Ağustos perşembe günü ise Kurban Bayramı Arifesi ve öğleden sonra tatil. Bu durumda Kurban Bayramı tatili 1, 2, 3, 4 Eylül tarihleri arasında arife ile birlikte 4,5 gün oluyor.



İkinci seçenek; Bakanlar Kurulu kararı ile 31 Ağustos perşembe gününün tatil ilan edilmesi. Bu durumda Kurban Bayramı tatili 30 Ağustos Zafer Bayramı tatili ile birleşip 6 güne çıkabilir.



Son seçenek ise özellikle turizmcilerin istediği 10 günlük tatil. Bakanlar Kurulu 28, 29 ve 31 Ağustos'u tam gün tatil ederse 26 Ağustos'ta başlayan haftasonu ile birlikte kurban bayramı tatili 10 güne çıkabilir.



Turizmcilere göre bakanlar kurulu bu konuda kararını en kısa sürede vermeli. Nedeni ise otel rezervasyonları yaptırmak, uçak ya da otobüs bileti bulmak için sürenin daralıyor olması.



ulusal.com.tr

