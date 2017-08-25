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Bayram tatilinde bankalar çalışıyor mu? Bankalar bayramda açık mı? (2017)

Bayramda bankalar çalışıyor mu sorusu, özellikle 28-29 Ağustos günlerinde nakdi işlemler gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Bayramda bankalar açık mı sorusuna göre bugünden işlem planlayacak olan vatandaşlar, konunun detaylarını araştırıyor. Peki, bayram tatilinde bankalar çalışıyor mu

Bayram tatilinde bankalar çalışıyor mu? Bankalar bayramda açık mı? (2017)

Bayram tatilinde bankalar açık mı sorusu, bu dönem içerisinnde hesap işlemleri bulunan vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. 10 günlük bayram tatili nedeniyle 28-29 Ağustos günleri başta olmak üzere banka işlemlerini gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceğini merak eden vatandaşlar, soruşturmalarına devam ediyor. Peki, bayramda bankalar açık mı olacak?

BAYRAM TATİLİNDE BANKALAR AÇIK MI?

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, 26 Ağustos’ta başlayan resmi tatil 3 Eylül’de sona erecek. Ancak bankalarda tatil biraz daha farklı işleyecek. Bankalar;

28 Ağustos Pazartesi: Açık
29 Ağustos Salı günü Açık,
30 Ağustos Çarşamba Zafer Bayramı: Tatil
31 Ağustos 2017 Perşembe Günü | Arefe: Yarım Gün
1 Eylül 2017 Cuma Günü | Kurban Bayramı 1. Gün: Kapalı
2 Eylül 2017 Cumartesi Günü | Kurban Bayramı 2. Gün: Kapalı
3 Eylül 2017 Pazar Günü | Kurban Bayramı 3. Gün: Kapalı
4 Eylül 2017 Pazartesi Günü | Kurban Bayramı 4. Gün: Kapalı

Bayramın resmi tatil olması dolayısıyla banka şubelerinin tamamı kapalı olacak. İnternet üzerinden gerçekleştirilecek olan EFT işlemleri ise bir sonraki mesai gününde işleme alınacak. Dolayısıyla hesap işlemleri ve ödemelerin aktarılması, 5 Eylül Salı günü saat 08.00 itibariyle gerçekleştirilebilecek.

ulusal.com.tr

Etiketler; #bayram #banka
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