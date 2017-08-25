Son 13 yılda kazaların yoğun olduğu bin 297 noktada iyileştirme yapan KGM, yıl sonuna kadar 100 kara noktada çalışma gerçekleştirecek. KGM verilerinden yaptığı derlemeye göre, kurum sorumluluğundaki yol ağı 1 Ocak 2017 itibarıyla bağlantı yollarıyla birlikte 2 bin 542 kilometre otoyol, 31 bin 79 kilometre devlet yolu ve 33 bin 635 kilometre il yolu olmak üzere toplam 67 bin 256 kilometreye ulaştı.

Karayolları Genel Müdürlüğünce (KGM) yıl sonuna kadar 100 kaza kara noktasında iyileştirme yapılacağı belirtilerek, yola çıkacak sürücüler çalışma yürütülen kesimlerde dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.



AA muhabirinin KGM verilerinden yaptığı derlemeye göre, kurum sorumluluğundaki yol ağı 1 Ocak 2017 itibarıyla bağlantı yollarıyla birlikte 2 bin 542 kilometre otoyol, 31 bin 79 kilometre devlet yolu ve 33 bin 635 kilometre il yolu olmak üzere toplam 67 bin 256 kilometreye ulaştı.



Kurum, yol geometrisinde iyileştirme, kavşak düzenlenmesi, bölünmüş yol ve tırmanma şeridi yapımı, şerit genişletilmesi veya daraltılması, banket genişletilmesi, sığınma cebi inşası gibi çalışmalara da aralıksız devam ediyor.



KGM tarafından trafik güvenliği çalışmaları kapsamında son 13 yılda bin 297 kaza kara noktasıyla kaza potansiyeli yüksek kesimlerde iyileştirme çalışması yapıldı ve 2 bin 219 kavşak sinyalize kontrollü hale getirildi.



Bu yıl, KGM'nin sorumluluğundaki yol ağında bulunan güzergahlarda 100 kaza kara noktası iyileştirilecek, bölünmüş yollar başta olmak üzere 2 bin 500 kilometre oto korkuluk yapılacak, bin 353 noktada toplam 4 bin 35 trafik akım sayımıyla hız etütleri gerçekleştirilecek. Ayrıca, 31 milyon metrekare yatay, 175 bin metrekare düşey işaretleme yapılması hedefleniyor.







Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı'nda yer alan "trafik kazası nedeniyle meydana gelen ölümlerin yüzde 50 azaltılması" hedefi doğrultusunda elektronik denetim sistemlerinin kullanımı, akıllı ulaşım sistemleriyle entegre şekilde yaygınlaştırılacak.



"Uykusuz ve yorgun yola çıkmayın"



Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, AA muhabirine, bayram tatillerinde gerek şehirler arası gerek şehir içindeki trafikte yoğunluğun artmasından dolayı sürücülerin daha dikkatli olmasını istedi.



Bayramda yolların kan gölüne dönmemesi için sürücüleri, uykusuz ve yorgun yola çıkmamaları konusunda uyaran Apaydın, sık sık dinlenme tesislerinde mola verilmesi tavsiyesinde bulundu.



Apaydın, trafik kazalarını azaltmak için Karayolları Genel Müdürlüğünce iyileştirme çalışmaları devam eden kaza kara noktası ve kaza potansiyeli yüksek kesimlere dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.



Türkiye'nin çoğu yöresinde aşırı sıcakların asfaltın erimesine neden olduğunu anlatan Apaydın, "Şoförlerimiz eriyen asfalta karşı oldukça dikkatli olmalılar." diye konuştu.



İstatistiklere göre kazaların sıcaklıkların en fazla arttığı temmuz ve ağustosta gerçekleştiğini dile getiren Apaydın, karayollarında yazın yapım ve onarım çalışmalarının arttığını, kazalara sebebiyet vermemek için trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerektiğini kaydetti.