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Bayram tatilinde yola çıkacaklara uyarı!

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, 10 günlük bayram tatilinde yola çıkacak sürücülerin güven ve konfor içinde seyahat etmeleri için araç bakımlarını mutlaka yaptırmaları gerektiğini söyledi.

Bayram tatilinde yola çıkacaklara uyarı!

Erkoç, AA muhabirine, Türkiye'de trafiğe kayıtlı 21 milyonun üzerinde  aracın bulunduğu ve Kurban Bayramı tatilinde birçok araç sahibinin yollarda  olacağını belirtti.

Tatil süresince uzun mesafe yolculuklarının artacağına işaret eden  Erkoç, güvenli yolculuk için vatandaşlara bazı uyarılarda bulundu.

Erkoç, tatilde karayollarındaki hareketliliğin ve trafik yoğunluğunun  artacağını ve bu durumun kaza riskini yükselteceğini vurgulayarak, "Bayram  tatilinde seyahata çıkacak sürücüler otomobillerinin lastik, far, silecek, egzoz,  fren, akü, klima, amortisör, ön düzen ve diğer kontrollerini yaptırmaları, güven  ve konfor içinde yolculuk etmelerini sağlayacaktır. Bunlar arzu etmediğimiz  durumların yaşanmasını önleyecektir. Sürücüler yolculuk öncesi hava ve yol  şartları hakkında bilgi edinmeli ve yolculuk sırasında trafik ve emniyet  kurallarına azami riayet etmelidir. Arabada çocuk varsa onlar için ayrıca  önlemler alınmalı." diye konuştu.

Söz konusu araç bakımlarının maliyetlerinin yapılacak işlem ve değişen  parça adedine göre 300 ile bin lira arasında değiştiğini belirterek, "Sürücüler  bu masraflardan kaçınmamalı. Bu bakımlar yapılmadığı zaman kazalara zemin  hazırlanmış oluyor ve daha büyük maliyetler ortaya çıkabiliyor." ifadesini  kullandı.

Erkoç, sürücülerin sık sık mola vermelerinin yolculuk sırasında dikkat  dağınıklığını önleyeceğini belirtti.

Emniyet Genel Müdürlüğünün ülke genelinde belirlediği, bayram  tatillerinde en çok kazanın yaşandığı, Ankara-Kırıkkale yolu Irmak mevkisi,  Adana-Tarsus-Ankara Otoyolu Kadelli mevkisi ve Düzce Anadolu Otoyolu Muradiye  mevkisinin de aralarında bulunduğu 36 lokasyona dikkati çeken Erkoç, bayram  süresince söz konusu yolları kullanacak tatilcilerin, daha da dikkatli olması  gerektiğini aktardı. Erkoç, "Bayram tatili 'zehir olmasın', gideceğimiz yere 5-10  dakika erken varmak hayatımızdan daha önemli değil. MASFED ve Otonomi ailesi  olarak tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlar hayırlara vesile olmasını  dilerim." değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler; #Bayram tatili #Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu #MASFED #aydın erkoç
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