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Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Bayram tatilinin 2 gün bilançosu

Uyarılara ve alınan önlemlere rağman trafik kazaları yine can aldı. Bayramın ilk iki gününde yaşanan trafik kazalarında 45 kişi hayatını kaybetti, 251 kişi yaralandı.

Bayram tatilinin 2 gün bilançosu
Bayram tatilinin ilk günün yurt genelinde yaşanan trafik kazalarında 17 kişi yaşamını yitirdi. İkinci gün ise sayı 45'e yükseldi.

Günler öncesinde önlemler alındı, denetimler sıklaştırıldı. Sürücüler aşırı hız, emniyet kemeri ve uykusuz yola çıkmamaları konusunda uyarıldı. Ama buna rağmen tarfik kazalarının önüne geçilemedi.

Yurt genelinde Cumartesi günü 20 trafik kazası kaydedildi. 17 kişi yaşamını yitirdi, 114 kişi yaralandı.

Bayramın ilk günü olan Pazar günü ise kaza sayısı 56'ya çıktı. ölü sayısı 45'e, yaralı sayısı da 251'e yükseldi. 

Emniyet Genel Müdürlüğü, daha fazla can kaybı yaşanmaması için 81 il genelinde, polis ve jandarma birimlerince eş zamanlı olarak trafik denetimlerini sürdürüyor. 


ulusal.com.tr

Kaynak: DHA
Etiketler; #bayram #tatil #kaza #Cuma #trafik kazası #Adıyaman #Erzincan #kastamonu #Kocaeli Çanakkale #Sivas
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