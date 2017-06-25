Bayram tatilinin ilk günün yurt genelinde yaşanan trafik kazalarında 17 kişi yaşamını yitirdi. İkinci gün ise sayı 45'e yükseldi.Kaynak: DHA
Günler öncesinde önlemler alındı, denetimler sıklaştırıldı. Sürücüler aşırı hız, emniyet kemeri ve uykusuz yola çıkmamaları konusunda uyarıldı. Ama buna rağmen tarfik kazalarının önüne geçilemedi.
Yurt genelinde Cumartesi günü 20 trafik kazası kaydedildi. 17 kişi yaşamını yitirdi, 114 kişi yaralandı.
Bayramın ilk günü olan Pazar günü ise kaza sayısı 56'ya çıktı. ölü sayısı 45'e, yaralı sayısı da 251'e yükseldi.
Emniyet Genel Müdürlüğü, daha fazla can kaybı yaşanmaması için 81 il genelinde, polis ve jandarma birimlerince eş zamanlı olarak trafik denetimlerini sürdürüyor.
ulusal.com.tr
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.