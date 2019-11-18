Bayram Yurtçiçek: Milli Hükümet ile Üretim Devrimi hayata geçmeli

Bolivya'dan Hong Kong'a İran'dan Fransa'ya. Tüm dünyada sıcak para ekonomisinin çıkmaza girmesi protesto dalgalarına neden oldu. Bazı ülkelerde meşru ekonomik taleplerle başladı, bazılarında ise milli ekonomiyi savunan ülkelere Washington'un müdahalesiyle. Sistem kilitlendi. Çözüm ise kendisini bir kez daha dayattı: Üretim ekonomisi..

Atlantik sisteminin çöktüğü, Asya cephesinde ise yeni bir dünyanın kurulduğu ortamda emperyalizme direnen ülkeler ekonomik sancı yaşıyor. Dünya, mazlum milletlerin ilerici önderleri ile ulus devlet modelini hedef alan Washington arasında mücadeleye sahne oluyor.

Tüm dünyada hayat pahalılığına karşı protestolar yükseldi.

Krize giren neo-liberal ekonomi sistemine karşı ise çıkış yolu aranıyor.

Türkiye'de de ekonomik kriz baş gösteriyor. Amerikan merkezli teröre mücadeleyi kararlılıkla sürdüren Türkiye, hayat pahalılığıyla da karşı karşıya. Bu kapsamda İçişleri Bakanı Sülayman Soylu'nun açıklaması oldukça önemli.

Yeni dünya düzeninin kurulmasında belirleyici bir rol üstlenen Türkiye'nin yeni tertiplere karşı süreci daha güçlü göğüsleyebilmesi için önündeki rota üretim devrimi.

Vatan Partisi de üretim devriminin hayata geçmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye'nin dört bir yanında "üretim devrimi kurultayları" toplanıyor. Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu üyesi Bayram Yurtçiçek, Türkiye'de üreticiler iktidarının kurulması gerektiğini söyledi.



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