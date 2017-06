Bölücü terör örgütü PKK'yla mücadele eden güvenlik korucuları, Ramazan Bayramı'nı da elleri tetikte geçiriyor.

Mardin'de kırsal alana hakim tepelerde oluşturulan nöbet kulübeleri ile uygulama noktalarında görev yapan, güvenlik güçleriyle birlikte operasyonlara da çıkan korucular, terör örgütünün olası saldırılarına karşı 24 saat çalışıyor.

Yeşilli ve Ömerli arasındaki Çınaraltı mevkisindeki "Çelik Tepe Karakolu" adını verdikleri nöbet kulübesinde görevli korucular, Ramazan Bayramı'nda da vatan için görev yapmanın gururunu yaşıyor.

"Vatanını seven görevini en iyi yapandır." yazılı nöbet kulübesinde görevlerini özveriyle sürdüren korucular, vatandaşın huzuru için kahramanca mücadele etmekten geri durmuyor.

Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir de daha önce PKK'lı teröristlerin saldırılarına maruz kalmış ve duvarda mermi izleri bulunan nöbet kulübesini ziyaret ederek, korucuların bayramını kutladı.



Şırnak'ta asker 2 kardeşine bayram mesajı

Şırnak'ta 2 kardeşi asker olan korucu Mehmet Bulut, sıcak soğuk demeden çok sevdikleri görevlerini yerine getirdiklerini söyledi.

Ramazan Bayramı'nda da görevlerinin başında olduklarını aktaran Bulut, "Köylümüz, askerimiz ve polisimiz dahil kimsenin kılına zarar gelmesin diye buradayız. Vatanımız, bayrağımız ve devletimiz için kanımızın son damlasına kadar görevimizi yapacağız." ifadelerini kullandı.

Bayramın bütün İslam alemine huzur getirmesini temenni eden Bulut, "Şu anda Şırnak'ta görev yapmakta olan 2 asker kardeşim var. İkisinin de bayramını kutlar, gözlerinden öperim." dedi.

Korucu Süleyman Öncü de 2 sene önce güvenlik korucusu olduğunu, bölgenin huzuru ve güvenliği için 24 saat görev yaptıklarını belirtti.

Görev arkadaşlarının ve İslam aleminin bayramını kutlayan Öncü, "Burası 7 gün 24 saat korunuyor. Ramazan olsun, bayram olsun bizim için hiç fark etmez, her zaman buradayız ve burada olmaya da devam edeceğiz. Elimizden geldiği sürece mücadelemizi sürdüreceğiz." diye konuştu.

Ömerli'de 23 yıldır koruculuk yapan Mehmet Şükrü Dündar ise güvenlik güçleri ile birlikte birçok operasyona katılarak, terörle mücadele ettiklerini anlattı.

Dündar, devletin sağladığı imkanlardan memnun olduklarını, özlük haklarının biraz daha iyileştirilmesini beklediklerini dile getirdi.



"Allah onlardan razı olsun"

Federasyon Başkanı Kandemir de korucuların bayramda dahi gece gündüz demeden görevini yerine getirdiğine işaret ederek, "Bütün korucularımızın Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutlarım. Bu kutsal görevi ifa ettikleri için Allah onlardan razı olsun. Terör saldırısı olmaması için ellerinden gelen gayreti sarf ediyorlar." şeklinde konuştu.

Orhan Kandemir, korucuların 1986 yılından beridir çok sayıda şehit ve gazi verdiğini ama vatan müdafaasından bir an olsun geri durmadığını vurguladı.

Ülkedeki terör sorunu sona ermeden bu görevin asla geri bırakılmayacağının altını çizen Kandemir, "Korucularımız gece gündüz her zaman görevlerinin başındadır. Korucularımız, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar ellerinden geleni yapacaklardır. Teröristle kanımızın son damlasına kadar mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.