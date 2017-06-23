Ramazan boyunca iftar sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alan yassı kadayıfın ustaları, bayram öncesinde gelen yoğun talepleri karşılamak için mesai yapıyor

Malatya'da ramazan boyunca iftar sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alan yassı kadayıfın ustaları, bayram öncesinde gelen yoğun talepleri karşılamak için mesai yapıyor.

Malatya ve çevresinde insanların tercihlerinde ilk sıralarda yer alan yassı kadayıfa ilgi ramazan dolayısıyla daha da arttı. Yılın her günü satılan ve yöre halkı tarafından tercih edilen yassı kadayıf, ev sahipleri ve konukları için alternatif oluşturuyor.

Yassı kadayıf imalathanesi işleten Ramazan Doğan, AA muhabirine, yassı kadayıfın Malatya ve civar yörelerde uzun yıllardır üretildiğini söyledi.

İlk zamanlarda taşın üstüne dökülerek yapılan yassı kadayıfın zamanla "özel tezgah"ta hazırlanmaya başlandığını anlatan Doğan, tatlının geçmişte sadece ramazanda yenildiğini dile getirdi. Doğan, günümüzdeyse yılın her döneminde tüketildiğini belirtti.

Ramazanın başlamasıyla yassı kadayıfa talebin arttığını aktaran Doğan, şöyle devam etti:

"Yıllar önce seyyar satıcılar, çarşı pazarda yassı kadayıf satarmış. Şimdi işletmelerde üretilip satılıyor. Ramazan Bayramı dolayısıyla yassı kadayıfa ilgi arttı. İş yerleri yassı kadayıf yapmak için yoğun mesai harcıyor. Günlük 10 kilogram yassı kadayıf üretirken, bayram dolayısıyla bu rakam 100 kilograma yükseldi. Talebin artması sevindirici. Bayramda vatandaşın ağzının tatlanması için elimizden geleni yapıyoruz."



Hamuru 3 çeşit undan hazırlanıyor

Yassı kadayıfın hamurunu 3 çeşit undan hazırladıklarını vurgulayan Doğan, hamuru boza kıvamında yaparak tezgahta günlük taze pişirip sattıklarını söyledi.

Doğan, yassı kadayıfın şerbetinin yoğun olduğuna dikkati çekerek, 2 su bardağı şekere bir bardak su ilave edildiğini anlattı. Ramazan Doğan, kadayıf kızartıldıktan sonra soğuk şerbete bırakılması gerektiğini sözlerine ekledi.

