Bayramın 1. günü çıkan kavgada, Hakan Balata'yı tabancayla öldürüp kaçan şüphelinin yakalanması için polis çalışmasını sürdürüyor

İstanbul Bayrampaşa'da, bayramın 1. günü çıkan kavgada, Hakan Balata'yı tabancayla öldürüp kaçan zanlının yakalanması için polisin çalışması sürüyor.



Alınan bilgiye göre, Ramazan Bayramı'nın ilk günü Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi'nde 26 yaşındaki Hakan Balata'nın silahla öldürülmesinin ardından polis ekipleri çalışma başlattı.



Olay yeri çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ve görgü tanıklarının ifadesine başvuran Bayrampaşa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Balata'nın, 3 kişi ile kavga ettiğini ve bunlardan birinin silahla ateş ettiğini, yaralanan Balata'nın kaldırıldığı Bezmialem Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdiğini tespit etti.



Polis ekipleri, olay sırasında tabancayı kullanan şüpheli ile kavgaya karışan 2 kişinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.