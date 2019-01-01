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Bekçilik sınav sonuçları açıklandı! 2019-2020 bekçi alımı sınav sonucu sorgula

Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı sonuçları açıklandı. Haberin içinden sınav sonucu sorgulayabilirsiniz.

GÜNDEM 04.01.2020, 14:32
Bekçilik sınav sonuçları açıklandı! 2019-2020 bekçi alımı sınav sonucu sorgula

Bekçilik için müracaat eden adayların mülakat sınav sonuçları açıklandı. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından resmi internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından açıkladı. 

2019/1.Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı sonuçları ve 2019/2.Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı sonuçları (Ankara - İstanbul ilçe) açıklandı.

BEKÇİLİK SINAV SONUCU SORGULA

Bekçilik sınav sonuçları için buraya tıklayınız. Açılan e-Devlet sayfasından kimlik bilgileri girilerek bekçi mülakat sonuçları öğrenilebilir.

BEKÇİLİK SINAVI ORANLARI 

Bekçi adayların başarı sıralamasına esas giriş puanı; sözlü sınav puanının % 50'si, yazılı sınav puanının %25'i, fiziki yeterlilik sınav puanının % 25'i vesinin toplamı olarak hesaplanıyor

ulusal.com.tr

#Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı sonuçları #Bekçilik sınav sonuçları
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