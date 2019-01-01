Bekçilik sınav sonuçları açıklandı! 2019-2020 bekçi alımı sınav sonucu sorgula
Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı sonuçları açıklandı. Haberin içinden sınav sonucu sorgulayabilirsiniz.
GÜNDEM 04.01.2020, 14:32
Bekçilik için müracaat eden adayların mülakat sınav sonuçları açıklandı. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından resmi internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından açıkladı.
2019/1.Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı sonuçları ve 2019/2.Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı sonuçları (Ankara - İstanbul ilçe) açıklandı.
BEKÇİLİK SINAV SONUCU SORGULA
Bekçilik sınav sonuçları için buraya tıklayınız. Açılan e-Devlet sayfasından kimlik bilgileri girilerek bekçi mülakat sonuçları öğrenilebilir.
BEKÇİLİK SINAVI ORANLARI
Bekçi adayların başarı sıralamasına esas giriş puanı; sözlü sınav puanının % 50'si, yazılı sınav puanının %25'i, fiziki yeterlilik sınav puanının % 25'i vesinin toplamı olarak hesaplanıyor
ulusal.com.tr
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