Bekçilik sınav sonuçları açıklandı! 2019-2020 bekçi alımı sınav sonucu sorgula

Bekçilik için müracaat eden adayların mülakat sınav sonuçları açıklandı. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından resmi internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından açıkladı.

2019/1.Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı sonuçları ve 2019/2.Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı sonuçları (Ankara - İstanbul ilçe) açıklandı.

BEKÇİLİK SINAV SONUCU SORGULA



Bekçilik sınav sonuçları için buraya tıklayınız. Açılan e-Devlet sayfasından kimlik bilgileri girilerek bekçi mülakat sonuçları öğrenilebilir.



BEKÇİLİK SINAVI ORANLARI

Bekçi adayların başarı sıralamasına esas giriş puanı; sözlü sınav puanının % 50'si, yazılı sınav puanının %25'i, fiziki yeterlilik sınav puanının % 25'i vesinin toplamı olarak hesaplanıyor

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