Bekçilik sözlü sınav mülakat sonuçları açıklandı mı? Bekçilik sözlü sınav mülakat sonuçları sorgulama ekranı girişi açıklandı mı?

Çarşı ve mahalle bekçiliği adayları, sözlü sınavın yani mülakatın sonuçlarının açıklanmasını sorguluyor.

Adaylar, sonuçların açıklanmasını dört gözle bekliyor.

Başvuru sonrası sözlü sınav yani mülakat sonuçlarında sona gelindiği belirtildi.

Sonuçların kısa bir süre içerisinde açıklanmasını talep eden adaylar, bu durum ile ilgili heyecanlı bekleyişinin artık sonlanmasını bekliyor.

BEKÇİLİK MÜLAKAT SONUÇLARI SORGULAMA EKRANINA GİRİŞ

2019 BEKÇİ MAAŞLARI

Çarşı ve Mahalle Bekçisi; devlet tarafından İçişleri Bakanlığı bünyesinde 772 sayılı kanuna göre istihdam edilen, polis ve jandarma ile aynı yetkilere sahiptir. Buna göre bekçilik görevi yapan kişiler eğitim durumuna göre farklı maaşlar almaktadır.

Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 2019 bekçi maaşları şu şekilde olmuştur.

Lise mezunu olan yeni bekçiler 3970 TL, üniversite ön lisans veya lisans mezunu olan bekçiler ise 4002 TL maaş almaktadır.

Eşi çalışmayan bekçilere aylık ek ödeme olarak 248 TL verilmektedir. Eşi çalışan bekçilere ise ek maaş ödenmez. 72 aydan küçük bir çocuğu bulunan bekçilere 58 TL ek ödeme yapılmaktadır. 72 aydan büyük çocuklar için ise 29 TL ek ödeme yapılmaktadır.