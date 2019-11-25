Bekçilik sözlü sınav mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 2020 bekçi maaşları ne kadar? Meraklı arayış sürüyor

Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınavının ardından yeterli görünen adaylar bir de fiziki yeterlilik sınavına tabi tutulmuştu. Ardından da adaylar sözlü sınava tabi tutuldu. Bekçilik sözlü sınavı sonuçlarını bekleyen adaylar, mülakat sonuçları ile ilgili yapılacak açıklamayı bekliyor. Sonuçlar hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

'Bekçilik sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?' bu soru geçtiğimiz haftalarda bekçilik sınavına giren adaylar tarafından merakla araştırılıyor.

BEKÇİLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bekçilik mülakat sonuçlarına dair Polis Akademisi Başkanlığı tarafından herhangi resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Konuyla ilgili bilgiler netleştiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz. Adayların başarı sıralamasına esas giriş puanı; yazılı sınav puanının %25'i, fiziki yeterlilik sınav puanının % 25'i ve sözlü sınav puanının % 50'sinin toplamı olarak hesaplanacaktır.

2020 BEKÇİ MAAŞLARI BELLİ OLDU MU?

Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 2019 bekçi maaşları şu şekilde olmuştur.

Lise mezunu olan yeni bekçiler 3970 TL, üniversite ön lisans veya lisans mezunu olan bekçiler ise 4002 TL maaş almaktadır.

Eşi çalışmayan bekçilere aylık ek ödeme olarak 248 TL verilmektedir. Eşi çalışan bekçilere ise ek maaş ödenmez. 72 aydan küçük bir çocuğu bulunan bekçilere 58 TL ek ödeme yapılmaktadır. 72 aydan büyük çocuklar için ise 29 TL ek ödeme yapılmaktadır.

BEKÇİLİK SÖZLÜ SINAV MÜLAKAT SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI